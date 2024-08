'Cabocla': relembre a história da novela que ganha reprise na Globo - O Liberal

A Globo volta a exibir a versão de 2004 da novela Cabocla, relembrando uma das histórias mais marcantes da teledramaturgia brasileira que teve sua primeira versão, na emissora, em 1979. O primeiro capítulo da reprise vai ao ar nesta segunda, 26, na faixa de horário chamada Edição Especial, substituindo Cheias de Charme, às 14h45.

A trama é baseada no romance homônimo de Ribeiro Couto adaptado por Benedito Ruy Barbosa e escrita em colaboração com as filhas Edmara Barbosa e Edilene Barbosa para ser exibida originalmente na faixa das 18h. Esta é a terceira adaptação da obra para a TV – a primeira, de 1959, foi ao ar na TV Tupi.

O enredo gira em torno do amor entre a jovem cabocla Zuca (Vanessa Giácomo, em sua estreia como protagonista) e o advogado carioca Luís Jerônimo (Daniel de Oliveira). Ambientada em 1918, a novela envolve o espectador em um mescla de romance regado a disputas políticas e o cotidiano do Brasil rural, trazendo à tona conflitos de classes e paixões.

Ao longo dos capítulos, o público vivencia as intensas emoções e conflitos que vão além do romance principal. Enquanto Zuca e Luís Jerônimo enfrentam as barreiras sociais e o ciúme do noivo da moça, Tobias (Malvino Salvador), a novela explora as disputas políticas entre os coronéis Boanerges (Tony Ramos) e Justino (Mauro Mendonça), duas figuras poderosas da região.

Essas rixas entre as famílias dos coronéis são refletidas no amor entre Belinha (Regiane Alves) e Neco (Danton Mello), filhos dos rivais, trazendo ainda mais complexidade à história.

Quando passa ‘Cabocla’?

Cabocla vai ao ar na faixa das 14h45 da Globo, no projeto Edição Especial

Algumas curiosidades sobre ‘Cabocla’

– A adaptação de 2004 não foi a primeira, mas a terceira versão exibida na TV. Antes disso, em 1959, Cabocla virou novela na TV Tupi e, em 1979, foi adaptada por Benedito Ruy Barbosa para a Globo

A versão mais recente marcou a estreia de Vanessa Giácomo como protagonista em uma novela. Antes, ela apenas tinha feito alguns papeis sem destaque na Globo.

– No entanto, Vanessa não foi a primeira opção para Zuca. O papel foi oferecido a Cleo Pires, que recusou o convite. Uma das explicações para a escolha por Cleo pode ter sido o fato de que sua mãe, Gloria Pires, foi a intérprete de Zuca na primeira versão da novela na Globo. Coincidentemente também foi a estreia de Gloria como protagonista.

– Além disso, o remake foi uma escolha feita quase que em cima da hora. A emissora tinha encomendado uma nova versão de O Profeta, que enfrentou alguns problemas, e só foi ao ar dois anos depois, levando o canal a liberar a produção de Cabocla.

– A primeira versão, de 1959, teve o ator Sebastião Vasconcelos vivendo Jerônimo. Na última, de 2004, ele também participa do elenco, interpretando Felício.

– Em 1979, Fábio Junior deu vida a Jerônimo. Após a novela, ele e Gloria se casaram, o mesmo destino que os protagonistas Vanessa e Daniel, que também tiveram um relacionamento.

– A novela teve uma das melhores audiências para o horário nos anos 2000. O remake estreou com 40 pontos e seu último capítulo marcou média de 42 pontos. O pico foi 49. A média geral foi de 34,1 pontos, perdendo apenas para outras duas produções de época, Alma Gêmea e Chocolate com Pimenta, ambas de Walcyr Carrasco.