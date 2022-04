BTS: Integrantes devem passar 18 meses em serviço militar

O grupo BTS deverá ficar fora dos palcos e estúdios por 18 meses para servir o exército e entrar em serviço militar em breve. Para o The Sunday Times, Gunn Kim, embaixador da Coreia do Sul na Inglaterra, confirmou a informação.

“É esperado que homens jovens da Coreia do Sul sirvam seu país e os membros do BTS são modelos para muitos coreanos da jovem geração. A maioria do nosso povo espera que os membros do BTS cumpram suas obrigações como cidadãos da Coreia. Eventualmente eu acho que irá acontecer”, informou.

Contudo, o embaixador não revelou quando o grupo de k-pop deverá cumprir os 18 meses de serviço militar, que é exigido pela Coreia do Sul aos homens entre 18 e 28 anos. Mas, depois de muitas adiamentos, isso deve acontecer em breve – afinal, Jin, um dos integrantes, completa 30 anos em dezembro e esse é o prazo máximo para cumprir as obrigações militares na Coreia do Sul.

Além disso, analistas também afirmam que é possível que os sete membros saiam ao mesmo tempo para entrar em serviço militar, podendo retornar as atividades artísticas após esse período.