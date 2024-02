Bruno Montaleone se entusiasma com a terceira temporada da série ‘De Volta aos 15’, da Netflix

Bruno Montaleone está sempre atento ao retorno do público logo que começa um novo trabalho. Quando a primeira temporada da série “De Volta aos 15” chegou à Netflix, o ator alimentava um certo receio de como a adaptação de uma obra literária de sucesso iria impactar os espectadores. A produção, que estreou em 2022, precisou de poucos episódios disponíveis para se tornar um sucesso na plataforma de streaming.

A partir deste ano que vem, a série inspirada no best-seller homônimo da escritora Bruna Vieira ganhará uma terceira e última temporada. “Eu sabia do sucesso literário que era e há sempre um baque, um receio quando se faz uma adaptação. Mas depois da boa recepção da primeira temporada, o próprio público deu um sinal de ‘quero mais’. E cá estamos, na 3ª temporada, a todo vapor”, explica o ator, que vive Fabrício.

Os tempos escolares ficarão para trás na nova leva de episódios. Depois de uma pane no Floguinho, a protagonista Anita, que é dividida por Maisa e Camila Queiroz, é catapultada para um passado diferente. Agora com 18 anos e estudando Artes Visuais na faculdade, ela vai ter de encarar os perrengues de morar em república, as loucuras das cervejadas e as paixões conflituosas da maioridade. Tudo isso enquanto tenta descobrir quem mais está viajando no tempo com ela e, portanto, impedindo-a de acabar com o Floguinho de uma vez por todas para retomar o controle de sua vida.

“O Fabrício agora é universitário. Acho que o público vai curtir ver a galera com 18 anos. E o triângulo amoroso ainda existe. Ela vai ter de decidir se quer ficar com o Fabrício – e se o Fabrício também vai querer ficar com ela”, adianta.

Bruno divide o personagem com o ator João Guilherme. Com o avanço de tempo da história, a distância entre os dois encurtou. Com isso, ele e João estão mais próximos fisicamente e também na personalidade. “É uma loucura trabalhar com viagem no tempo, mas a gente vai ficando craque quando exercita (risos). Agora, estamos mais próximos no quesito de distância de idade mesmo, então tento ter mais semelhanças mesmo com o Fabrício jovem, sejam elas físicas ou no jeito de falar, mas principalmente, a personalidade”, aponta.

Logo que finalizou os trabalhos da série “De Volta aos 15”, Bruno rapidamente se envolveu em um novo projeto da plataforma de streaming. Ele está no elenco do filme “O Lado Bom de Ser Traída”, que já está disponível para os assinantes da Netflix. No romance baseado no livro homônimo escrito por Sue Hecker, Babi, papel de Giovanna Lancellotti, após descobrir que foi traída, decide dar a volta por cima com Marco, de Leandro Lima, um juiz extremamente sexy e cheio de segredos para desvendar. Porém, ao mergulhar de cabeça nesse novo romance, ela encara uma jornada muito mais perigosa do que ela imagina.

“A minha vida pessoal estava de cabeça pra baixo e eu praticamente emendei de ‘De Volta aos 15’ para ‘O Lado Bom de Ser Traída’. Mas foi um experimento interessante, eu consegui de fato canalizar toda a loucura que estava acontecendo na minha vida para aquela história e para os momentos estressantes, loucos que aconteciam com o meu personagem”, afirma Bruno, que interpreta o contador Thiago.

“De Volta aos 15” – Netflix – Estreia prevista para este ano.