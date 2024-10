Bruno Mars faz 39 anos e festeja em SP com ‘Parabéns pra você’ em português

Nesta terça-feira, 9, Bruno Mars celebra seu aniversário de 39 anos, e as comemorações tiveram início no bar do hotel que ele está hospedado em São Paulo, localizado na Avenida Paulista. No momento gravado na madrugada de hoje e divulgado nas redes sociais de fãs, o cantor aparece todo sorridente enquanto canta “Parabéns pra você” ao lado do seu irmão Eric “E-Panda” Hernandez, que também é seu baterista. “E pro Bruninho nada? Tudo!”, ouve-se ao fundo.

Os fãs do cantor também planejam fazer uma homenagem durante a apresentação dele no MorumBIS. Os fãs clubes estão organizando um coro de parabéns com direito a cartazes e pulseiras de LED.

O artista ainda se apresenta nos dias 9, 12 e 13 na capital paulista. Nos dias 16, 19 e 20, o cantor tem shows marcados no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Em seguida, viaja para Brasília, onde sobe ao palco na Arena BRB Mané Garrincha nos dias 26 e 27. Ele também passa por Curitiba, no Estádio Couto Pereira, nos dias 31 deste mês e em 1º de novembro, antes de encerrar sua passagem pelo Brasil com um show no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, no dia 5 do mês que vem.

Solteiro

Durante um dos shows no Estádio MorumBIS, o cantor também anunciou que estava solteiro e que seu namoro com Jessica Caban chegou ao fim. “Eu estou solteiro. Cadê as solteiras? Eu estou facinho”, disse em português, antes de dar início a música Leave The Door Open.

Mars e Jessica assumiram o relacionamento em 2011 e viveram o namoro de forma discreta, evitando ao máximo os holofotes. Desde o início do ano, a imprensa internacional já comentava sobre o fim do namoro dos dois, alegando que eles passaram as festas de fim de ano separados.