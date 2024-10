Bruno Mars, carisma e seleção de hits

Bruninho está de volta. Foi assim que Bruno Mars ficou conhecido no Brasil desde sua última passagem por São Paulo, durante as duas apresentações no festival The Town, no ano passado, em que reuniu pelo menos 100 mil pessoas em cada dia. Agora, o astro pop fará 14 apresentações pelo País em cinco cidades diferentes ao longo de outubro e novembro. Só em São Paulo serão seis shows no Morumbis, nos dias 4, 5, 8, 9, 12 e 13/10.

As apresentações não devem ser muito diferentes do que as feitas por Bruno Mars no ano passado, passando por seus principais hits, como 24k Magic, Treasure, Billionaire, Locked Out of Heaven, Thats What I Like, Please Me, When I Was Your Man e Uptown Funk.

No entanto, dada sua conexão com o público brasileiro, é possível que o cantor prepare alguma surpresa – no The Town, ele puxou o hit Evidências e, no segundo dia de apresentação, levou até Xororó ao palco para engrossar o coro. Mars também gosta de se arriscar no português, levando a plateia ao delírio.

Coreografias

No entanto, independentemente do carisma e da simpatia de Bruno Mars, o público pode esperar um show de altíssima qualidade, a exemplo do que ofereceu no ano passado – suas apresentações foram consideradas as melhores do festival. Acompanhado pela banda The Hooligans, ele canta, dança e encanta com sua potência vocal em meio a coreografias das quais até a banda participa.

O repertório de Mars vai do soul ao pop, passando por R&B e batidas de reggae, com músicas cheias de suingue para se jogar na pista e também hinos para os apaixonados, como Marry You.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.