Cultura Bruno Mars anuncia show beneficente em SP para ajudar vítimas das enchentes no RS

Bruno Mars vai se apresentar em um show beneficente em prol dos refugiados climáticos das enchentes no Rio Grande do Sul. A apresentação mais intimista vai acontecer no dia 1º de outubro, em São Paulo.

Para concorrer a um par de ingressos, será preciso doar R$ 50 na página da instituição Ação da Cidadania. A cada doação, o interessado receberá um número para ser sorteado no dia 12 de julho.

O valor da bilheteria será revertido para a compra de cestas básicas que já serão enviadas às vítimas em municípios gaúchos.

O show será realizado no Tokio Marine Hall, casa na zona sul da cidade com capacidade para 4 mil pessoas, de acordo com o site oficial.

A apresentação será a primeira de 15 shows programados de Bruno Mars no Brasil. As apresentações acontecerão em São Paulo (7 shows), Rio de Janeiro (3 shows), Brasília (2 shows), Curitiba (2 shows) e Belo Horizonte (1 show). Ainda há ingressos disponíveis.

Criada nos anos 90, a Ação da Cidadania é uma instituição fundada pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, irmão do cartunista Henfil, e está presente em todo o País.

Confira os show de Bruno Mars no Brasil

1 de outubro: São Paulo (beneficente)

4 de outubro: São Paulo

5 de outubro: São Paulo

8 de outubro: São Paulo

9 de outubro: São Paulo

12 de outubro: São Paulo

13 de outubro: São Paulo

16 de outubro: Rio de Janeiro

19 de outubro: Rio de Janeiro

20 de outubro: Rio de Janeiro

26 de outubro: Brasília

27 de outubro: Brasília

31 de outubro: Curitiba

1º de novembro: Curitiba

5 de novembro: Belo Horizonte