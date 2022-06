Bruno Luperi aborda questões femininas de maneira atual em ‘Pantanal’

Maria Bruaca, papel defendido por Isabel Teixeira, vem agitando as redes sociais - Foto: TV Globo / Divulgação

O texto de Benedito Ruy Barbosa é escorado na figura de grandes personagens masculinos. A tática é tão evidente que existem semelhanças bem definidas nos protagonistas de títulos como “Pantanal”, “O Rei do Gado” e “Renascer”, só para citar três dos clássicos rurais do autor exibidos no horário nobre. É claro que ele também foi capaz de criar vilãs e mocinhas de sucesso, mas todas giravam em torno do patriarcalismo das histórias.

Mesmo idealizado como uma grande homenagem, o “remake” de “Pantanal”, trama que vem revitalizando a audiência da faixa das 21h, aproveita a liberdade dada ao autor Bruno Luperi, neto de Benedito, para deixar a reverência um pouco de lado e situar o enredo aos olhos do hoje.

Neste sentido, diversos papéis femininos ganharam outros contornos para que essa revisitação à história não tivesse um gosto anacrônico demais. O destaque fica por conta de Maria Bruaca, papel defendido por Isabel Teixeira que vem agitando as redes sociais a cada novo capítulo do folhetim.

Na versão original, de 1990, a Bruaca interpretada pela genial Ângela Leal teve de se reinventar sozinha. No melhor estilo “uma contra todos”, a personagem teve de identificar a “relação tóxica” em que vivia muito antes deste termo ganhar fama, sofrendo calada as traições e humilhações cotidianas causados pelo marido, Tenório, de Antônio Petrin, por muitos capítulos. No final, apesar da boa repercussão, Bruaca apenas se livrou de um casamento ruim, mas sem o clima de “final de campeonato” que as “viradas” do atual “remake” proporcionam a cada nova sequência.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Com o texto de Bruno e a atuação milimétrica de Isabel, Bruaca se mostra antenada com a defesa dos direitos femininos de agora, dona de si, responsável por suas ações e com o auxílio da filha Guta, papel que ganhou contornos bem didáticos na interpretação de Julia Dalavia, Bruaca faz o público vibrar ao se recusar dormir com o marido ou cozinhar para a família, descumprindo com prazer e olhos marejados de felicidade tudo o que a sociedade esperava dela.

Com a trama já bem encaminhada, agora chegou a vez de Bruaca passar por mais uma superação ao ter de encarar a outra família que o marido tem em São Paulo. Diferentemente do que é usual no texto de outros autores, a migração dos personagens urbanos para o meio rural é uma “assinatura” de Benedito.

A viagem está sendo muito bem conduzida por Bruno, que com a audiência acima dos 30 pontos no ibope e excelente repercussão, pode trabalhar questões mais profundas do texto com liberdade e, novamente, tirar um pouco o foco do núcleo principal masculino e mirar os holofotes em seus interessantes tipos secundários femininos, casos da misteriosa Filó, da desocupada Irma e da falante Muda, papéis de Dira Paes, Camila Morgado e Bella Campos, respectivamente.

Com o público na mão e entregando belos “takes” e ganchos importantes às 21h, a novela expande sua força original para repetir seu destino de fazer história três décadas depois.