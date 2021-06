Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank apresentam novo animal de estimação

Um novo animal de estimação foi adotado pelo casal Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. O ator usou as redes sociais nesta segunda-feira, 14, para publicar a foto e um vídeo de um burro. Bruno e Giovanna têm um rancho chamado Membeca, em Paraíba do Sul (RJ). “Coisa mais linda do Papito meu Burrito não vejo a hora de chegar no rancho”, escreveu o ator na página dele no Instagram. A publicação foi comentada por amigos e fãs do casal. “Que gesto lindo!” e “Que fofinho” estavam entre as principais manifestações dos internautas.