Bruno é o primeiro eliminado de ‘A Fazenda’, com 15,69% dos votos

A primeira eliminação de A Fazenda 14 ocorreu na noite da última quinta-feira, 22. Na ocasião, Bruno, Tiago ou Deborah corriam o risco de deixar o programa e, por isso, estavam tensos pelo resultado, anunciado por Adriane Galisteu.

Conforme decisão do público, em votação no site oficial do reality show, Bruno levou a pior, com apenas 15,69% de preferência. Logo, Tiago e Deborah seguem no jogo, que tem Shayan como fazendeiro da semana.

Relembre a formação da primeira roça

Na última terça-feira, 20, o fazendeiro Lucas indicou Deborah direto para estrear a roça, a acusando de falsidade e vitimismo. Na sequência, Tiago ocupou o segundo banco, após receber nove votos, e puxou Bruno. No resta um, o único peão não escolhido foi Shayan.

Como último roceiro, Shayan escolheu vetar Tiago da prova do fazendeiro, seu direito. Sendo assim, o iraniano disputou – e venceu – o chapéu e a imunidade contra Deborah e Bruno, na última quarta-feira, 21.