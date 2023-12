Bruno de Luca anuncia pausa na carreira: ‘Não quero perder nenhuma parte da minha vida’

O ator e apresentador Bruno de Luca usou suas redes sociais nesta quarta-feira, 6, para anunciar uma pausa na sua carreira. Em um vídeo no Instagram, Bruno diz que resolveu se afastar de seus compromissos profissionais para aproveitar outras partes de sua vida, inclusive sua filha.

“Como vocês sabem eu passei por muita coisa esse ano. Esses acontecimentos serviram para eu repensar a minha vida pessoal e também a minha vida profissional. E, falando da questão profissional, eu queria dizer que eu resolvi fazer uma pausa, tirar um período só para mim, eu quero ficar um tempinho, não sei quanto tempo ainda, afastado dos meus compromissos na TV”, disse na publicação.

“Eu trabalho desde os 10 anos sem parar e não quero perder nenhuma parte da minha vida que eu acho importante, como essa aqui (mostra a filha). Eu quero viajar muito, como vocês sabem, eu amo viajar. E a gente vai sempre continuar com esse diálogo aberto aqui. Conto muito com vocês, beleza? Beijo e até breve.”

No segundo semestre, Bruno de Luca esteve envolvido no caso do acidente com Kayky Brito. Os dois estavam juntos minutos antes do carro atingir o ator, que ainda está se recuperando das sequelas deixadas pelo atropelamento.

Bruno foi indiciado pelo Ministério Público por omissão de socorro. Após o acidente, o apresentador relatou que começou tratamentos para cuidar de sua saúde mental e que o acidente o deixou em “estado de choque”. “Na minha cabeça, eu tinha presenciado uma morte. Todos esses eventos naquela noite afetaram minha capacidade de discernimento e coerência. Fiquei totalmente descontrolado e mentalmente abalado.”

Na época, Bruno agradeceu às pessoas que lhe prestaram apoio durante o período e também a Diones Coelho da Silva, motorista que prestou socorro ao amigo. “A felicidade é um bem precioso que deve ser buscado todos os dias. Eu seguirei buscando a minha”, finalizou.