Bruna Surfistinha é indiciada por maus-tratos a animais

Em dezembro ela alegou que não conseguia entrar no apartamento por conta da senha eletrônica - Foto: Reprodução

Bruna Surfistinha, pseudônimo de Raquel Pacheco, foi indiciada por maus-tratos a animais. Ela foi denunciada pela síndica do prédio em que mora, em novembro de 2023, que a acusou de ter abandonado uma cachorra e três gatos em seu apartamento.

Os animais estavam em um ambiente sujo com fezes e urinas, sem comida e sem água. Eles foram resgatados por policiais e ativistas de uma ONG. Na época, imagens do flagrante foram compartilhadas pelo deputado Delegado Olim e pela ativista Luisa Mell.

O caso foi investigado pelo Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) de São Paulo e agora será encaminhado para a Justiça, que vai decidir se ela responderá ou não criminalmente.

Em nota a assessoria do DPPC declarou: “o caso foi investigado pelo Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania. O inquérito policial foi concluído nesta terça-feira, 25, e enviado para apreciação do Poder Judiciário, com o indiciamento da suspeita pelo crime de maus-tratos a animais, de acordo com a Lei 9605/98”.

Em dezembro de 2023, Raquel chegou a se pronunciar sobre o caso. Ela deu sua versão dos fatos, dizendo que não conseguia entrar no apartamento por conta da senha eletrônica.

“Hoje foi minha segunda tentativa, segunda noite que tentei entrar no meu apartamento, e fui proibida. E no terceiro dia eu acordei de manhã já com a notícia de que meus bichos estavam sendo retirados do apartamento. O maior absurdo é que tudo foi arquitetado para que eu me enquadrasse como uma criminosa por abandonar os meus bichos”, disse ela.