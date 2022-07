Bruna Marquezine se descuida e mostra bastidor de ‘Besouro Azul’

Bruna Marquezine se descuidou e acabou publicando uma foto no Instagram durante as gravações de Besouro Azul, filme da DC Comics que deve chegar ao Brasil em 2023, em que é uma das estrelas. Com a imagem, ela acabou mostrando o visual de sua personagem, assim como o figurino de Xolo Maridueña, ator que ocupa o papel principal do longa. Assim que percebeu a gafe, a atriz apagou o registro dos Stories, mas logo depois a foto já começou a circular na web no último final de semana.

No fim de maio, após postar um vídeo em que aparece reagindo ao ver Xolo, seu par romântico na produção, fantasiado como super-herói, a atriz deixou os fãs bastante curiosos.

Fazendo suspense, ela disse, por meio de uma sequência de Stories: “Vocês viram as fotos que vazaram de Fala sério”. Depois, Bruna postou um vídeo mordendo os lábios e escreveu “Ai, papi”.

Além da artista brasileira, que vai interpretar a protagonista feminina Penny, estão confirmados no elenco Belissa Escobedo (Abracadabra 2) e Harvey Guillén (Reacher). Xolo Maridueña (Cobra Kai) vai estrelar o papel principal de Jaime Reyes.

Assim que sua escalação para o longa foi divulgada, em março, Bruna comemorou com um post no Instagram em que mostrava sua reação no momento em que recebeu a notícia. “Sonhem grande”, escreveu aos seguidores.

Na DC Comics, o Besouro Azul é o alter-ego de super-herói usado por três heróis diferentes, mas o filme se concentrará no adolescente mexicano-americano Jaime Reyes, o terceiro personagem a assumir o manto do Besouro.

Angel Manuel Soto vai dirigir o roteiro do escritor mexicano Gareth Dunnet-Alcocer, que escreveu o remake de Scarface, da Universal, e Miss Bala, da Sony. John Rickard atuará como o produtor.