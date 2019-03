Bruna Marquezine realiza trabalho social voluntário na África

No último sábado, dia 23, Bruna Marquezine viajou ao continente africano com amigos para realizar trabalhos sociais. O grupo está trabalhando como voluntário na Angola, país no sudoeste da África. Nos stories do Instagram, a atriz registrou momentos em que o grupo cantava e se divertia ao jogar futebol com crianças de uma aldeia local.

A cantora gospel Priscilla Alcântara faz parte do grupo voluntário e, em suas redes sociais, também compartilhou a interação com as crianças. O carro em que estavam quebrou durante a viagem, mas não impediu a diversão dos voluntários. “Caminhando eu vou, para (a aldeia Nissi”, cantavam em coro. Nas imagens, é possível ver Bruna dançando com uma criança no colo.