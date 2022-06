Bruna Gomes, influenciadora brasileira, vence ‘Big Brother’ de Portugal

Com 91% dos votos, a influenciadora digital Bruna Gomes venceu neste domingo, dia 5, o “Big Brother – Desafio Final”, versão portuguesa do reality show. Bruna levou para casa o prêmio de 10 mil euros – cerca de R$ 51 mil na cotação atual. O segundo lugar ficou com o ex-jogador Gonçalo Quinaz, que recebeu 9% dos votos.

No início do ano, Bruna havia participado do Big Brother Famosos, também em Portugal, e ficou em 3º lugar. Aquela edição foi vencida pelo piloto Bernando Souza, com quem ela engatou um romance.

Após a saída do primeiro confinamento, Bruna emendou a participação em outra versão do reality, que funcionou como uma espécie de “all stars”, apenas com destaques de edições anteriores.