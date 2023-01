Bruna e Larissa vencem prova em dupla e se tornam primeiras líderes do ‘BBB 23’

Bruna Griphao e Larissa são as primeiras Líderes do “Big Brother Brasil 23”. A dupla venceu a Prova do Líder na noite desta quinta-feira, 19, em uma disputa que exigiu equilíbrio e rapidez. A competição, patrocinada pela Seara, foi transmitida ao vivo.

Como toda a dinâmica da primeira semana na casa mais vigiada do Brasil está ocorrendo em duplas, esta prova também foi disputada em pares. Apenas nove duplas participaram da prova, já que as duplas formadas por Mc Guimê e Tina, e Cristian e Marvvila foram as primeiras eliminadas na prova de imunidade e perderam a chance de participar da briga pelo Líder.

A prova foi dividida em fases. Na primeira etapa, os brothers tiveram que se revezar para colocar os atributos de um produto da empresa na pizza montada no Provódromo. Já na parte final, três duplas finalistas tiveram que pegar balões e fazer o hambúrguer levitar.

A grande final foi disputada por Gabriel e Paula, Bruna e Larissa, Key Alves e Gustavo. Além da Liderança, cada uma da dupla ganha 6 meses de produtos Seara.

Bruna e Larissa levaram a melhor e finalizaram a competição de forma mais rápida. Elas conquistaram a primeira liderança da semana com uma diferença de 14 milésimos de segundos para a dupla que ficou em segundo lugar, além de garantirem também a imunidade necessária para mais uma semana na casa.

Em seguida, as duas definiram o “VIP” e a “Xepa” da semana. As meninas tiveram que escolher quatro duplas para ocupar a cozinha “VIP” da casa ao lado delas, enquanto o restante dos participantes vai ter que se contentar com a “Xepa”. Os brothers escolhidos pelas líderes foram Fred e Ricardo, MC Guimê e Tina, Amanda e Antonio Cara de Sapato Jr., e Paula e Gabriel.

Dinâmica da Semana

Durante o programa desta quinta-feira, 19, Tadeu Schmidt também explicou como vai funcionar a Dinâmica da Semana e anunciou uma novidade na edição: o Poder Curinga. O “card do poder” vai funcionar por meio de um leilão no Confessionário. Os lances acontecem na sexta-feira e os participantes ainda não sabem qual será o poder desta semana, que já foi anunciado para o público. O Poder Curinga dará direito a voto com peso 2 para a dupla que conquistá-lo.

Já no sábado, 21, acontece a Prova do Anjo. No domingo, 22, ocorre a formação do primeiro paredão e vai começar com a dupla de Anjos imunizando uma dupla da casa. Depois, a dupla Líder indica outra dupla direto para o paredão.

Em seguida, a casa vota em dupla. Logo depois, ocorre o Contragolpe da dupla mais votada pela casa. Já a Prova Bate-Volta, que garante que o vencedor escape do paredão, será disputada pela dupla mais votada pela casa e pela dupla do Contragolpe.

Ao final, a dupla indicada pelos Líderes e os perdedores do Bate-Volta vão para o paredão. A votação do público decidirá qual dupla deve ir para o Quarto Secreto, conforme já anunciado por Tadeu Schmidt para o público no primeiro dia do programa.

Na terça-feira, 24, será anunciado o resultado da votação e a dupla vencedora segue para o Quarto Secreto, enquanto a outra dupla retorna para a casa. Depois disso, ocorre uma nova votação entre os ocupantes do Quarto e só então os telespectadores decidirão quem realmente será eliminado. O anúncio ocorre na quinta-feira, 26.