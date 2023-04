Bruna Biancardi responde perguntas dos seguidores sobre gravidez

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi, que nesta semana anunciou que está à espera do seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o jogador Neymar, abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram para responder as dúvidas dos seus seguidores. E, evidentemente, um dos assuntos mais abordados, foi a sua gravidez.

Bruna deu detalhes de como tem sido a gestação. “No primeiro mês, tive muita vontade de fruta”, disse. Ela também contou quais foram os primeiros sintomas da gravidez: “cólica e sensibilidade nos seios”.

Os seguidores da modelo também questionaram o que dizia a intuição dela sobre o sexo do bebê. Bruna confessou que acha que “é baby girl”, mas pontuou que “papai acha que é baby boy”.

Sobre o nome do bebê, a influenciadora garantiu que nada está definido. “É a parte mais difícil. É um evento. A gente fica sentado depois do jantar conversando, pedindo ideias, falando os nomes que a gente gosta, vendo listas no Google… Ainda não temos nada definido.”

Em relação às alterações de humor, comuns nessa fase da gestação, Bruna respondeu: “Notei que estou menos sensível, pensei que fosse ficar mais chorona. Estou sendo muito mimada”.

A modelo e influenciadora afirmou que a gestação foi planejada e que filmou sua reação ao descobrir o positivo, a de Neymar, a da família e de alguns amigos. “Foi bem especial”, finalizou.