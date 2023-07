Bruna Biancardi reaparece nas redes sociais após polêmicas com Neymar: Detox

Bruna Biancardi postou no Instagram que estava precisando ficar “off da internet” por alguns dias. A justificativa vem depois de semanas marcadas por polêmicas de rumores de traição por Neymar e desconforto entre as duas famílias.

“Olha quem apareceu! Vim só dar um oi. Sei que vocês estão dizendo que estou sumida, que não apareço aqui faz tempo, e é verdade. Estava precisando de um detox da internet, ficar um pouquinho off. Sei que vocês me entendem”, disse.

“Tem muita gente que manda mensagens lindas para mim, e quero agradecer. Aos pouquinhos, vou mostrando meu dia, com calma. Não vou ficar 100% aqui, mas prometo voltar em breve. Estava doentinha também, ainda estou um pouquinho resfriada, mas está tudo bem”, completou.

A influencer em sequência compartilhou uma foto da sua barriga e disse que consegue sentir um pouco mais sua filha, Mavie, se mexendo. Ainda não tem previsão do nascimento da bebê.

Biancardi também compartilhou mais detalhes do chá revelação da primeira filha com o jogador. O evento aconteceu no dia 24 de junho, na mansão de Neymar, em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro.