Bruce Willis não reconhece mais a mãe e tem comportamento agressivo, diz familiar

O estado de saúde do ator Bruce Willis continua a piorar progressivamente, segundo informam pessoas mais próximas. O conhecido ator de filmes de ação como Duro de Matar anunciou sua aposentadoria no ano passado após ser diagnosticado com afasia. Ele completa 68 anos no dia 19 de março.

Nos últimos dias, familiares do astro anunciaram publicamente que a condição havia progredido para um quadro de demência frontotemporal, doença também conhecida pela sigla FTD.

Em entrevista à revista alemã Bild, Wifried Gliem, prima de Marlene Willis, de 87 anos, mãe do ator, confidenciou que esta “não tem certeza se o filho a reconhece”. Ela afirmou ainda que “os seus movimentos são muito lentos, com uma agressividade constante. Não é mais possível manter uma conversa normal. Esse comportamento é típico de pacientes que sofrem da mesma condição.”

Desde que iniciou o tratamento, Bruce vem recebendo o apoio e acompanhamento de toda a família, incluindo a ex-esposa Demi Moore, que chegou a admitir que o ator teve a fala debilitada, motivo que resultou em sua aposentadoria precoce, aos 67 anos.

O ator, que vinha trabalhando ativamente, deixou alguns trabalhos inacabados. Assassin, o último filme rodado por Bruce, chega aos cinemas americanos e em VOD em março.