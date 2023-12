Bruce Dickinson reclama de taxas de conveniência no País: ‘Lula, faça alguma coisa’, pede

Bruce Dickinson criticou o processo de compras de ingressos online para shows no Brasil. O vocalista do Iron Maiden pediu que o presidente do País se mobilizasse para diminuir o valor das taxas. Aqui, os ingressos comprados online possuem uma taxa de 20% acima do valor. Na CCXP, ele disse: “Ingressos no Brasil são malucos, é o único lugar em que você tem que pagar a mais se você compra online. Lula, faça alguma coisa”.

Dickinson participou do evento nesta quinta-feira, 30, para divulgar seu sétimo álbum solo. The Mandrake Project será, além de um disco, ma história em quadrinhos que conta a história de um homem conhecido como Doutor Necropolis.

No fim, o artista ainda cogitou a possibilidade de gravar um clipe no Brasil. “Ainda vou gravar outros vídeos. Estaremos aqui em abril, talvez eu grave um no Brasil!”, disse.