Britney Spears retomou contato com os filhos após um ano, diz site

Após passar mais de um ano distante, Britney Spears voltou a falar com os filhos Sean Preston, 17, e Jayden, 16. A informação foi divulgada pelo site Page Six.

De acordo com Mark Vincent Kaplan, advogado do ex da cantora, Kevin Federline, Britney retomou o contato com os jovens “algumas semanas atrás, provavelmente”. Os meninos se mudaram para o Havaí no início deste mês.

Segundo o TMZ, Federline incentivou os filhos a encontrar a mãe antes da mudança, mas eles não quiseram. Em maio, o site divulgou que a última vez que a cantora falou com os filhos tinha sido no início de 2022.

Sean e Jayden não compareceram no casamento de Britney com Sam Asghari, que aconteceu em junho passado. Em agosto de 2022, o caçula explicou os motivos pelos quais ele e o irmão decidiram se afastar da mãe.

Ao Daily Mail, ele disse: “Acho que nossa mãe não conseguiu dar atenção e amor igualmente para nós dois. Não acho que ela deu amor suficiente para Preston, e me sinto muito mal por isso. Mãe, eu te amo muito, te desejo tudo de bom. Talvez um dia a gente possa sentar e conversar de novo”.