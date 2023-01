Cultura Britney Spears comenta suposta briga com marido

A cantora Britney Spears se pronunciou após a repercussão de vídeos em que aparece em um restaurante em Los Angeles após ter supostamente brigado com o marido, Sam Asghari. Registros mostram a artista sozinha em uma mesa cobrindo o rosto com um cardápio depois de perceber que estava sendo filmada.

Segundo o site TMZ, testemunhas disseram que a cantora “gritava e dizia coisas sem sentido”. Sam teria ficado “chateado” e deixado o restaurante.

Britney usou o Instagram para comentar sobre o caso nesta segunda-feira, 16. “Sei que todos os noticiários estão empolgados comigo um pouco bêbada em um restaurante. É como se observassem cada passo meu”, escreveu.

A cantora criticou os portais que a chamaram de “maníaca” e que comentam coisas negativas sobre o passado dela.

“Sei que todos estão torcendo por mim, e garantam que tenham visto as fotos em que pareço o Shrek. Eu estava tipo caramba, isso é horrível, mas há duas fotos em que pareço normal. Honestamente, sei que ninguém se importa com o que eu faço”, finalizou.

No mesmo dia, Sam negou ao TMZ que tinha saído do restaurante após uma briga e contou que apenas tinha ido “buscar o carro”. Ele lamentou as filmagens não autorizadas de Britney, mas disse ter consciência de que isso acontece pela fama da artista.

Asghari relatou que a ida ao restaurante não tinha saído “da forma que era esperada” pela cantora. Nas imagens, ela estava apenas frustrada e, por esse motivo, havia agido daquela forma.