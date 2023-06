Cultura Britney Spears autoriza filhos a morar com o pai no Havaí, diz site

Sean Preston, de 17 anos, e Jayden, de 16, foram autorizados por Britney Spears a morar com o pai, o ex-dançarino Kevin Federline, no Havaí, segundo o site Page Six. Anteriormente, Mathew Rosengart, advogado de defesa da cantora, enviou um pedido aos advogados de Federline. Ele observou que o filho mais velho do ex-casal, Sean Preston, “não será mais menor de idade” quando completar 18 anos em setembro, enquanto o mais novo, Jayden, também está “perto da maturidade”, então a cantora não irá interferir na decisão deles.

Rosengart disse também, ainda de acordo com o site, que “não previu uma disputa” quando Kaplan (advogado do ex-bailarino) o contatou pela primeira vez sobre a mudança em abril e que insistiu ao seu colega, na época, a manter o assunto “privado pelo bem e pela dignidade de todas as partes envolvidas, incluindo as crianças”.

“Fiquei particularmente preocupado porque seu cliente anteriormente – e assustadoramente – violou sua privacidade, enquanto violava flagrantemente a privacidade de Britney, ao divulgar um vídeo privado de Britney com seus filhos, que foi precedido por uma entrevista para um tabloide na televisão”, escreveu o ex-promotor federal, referenciando imagens de Spears repreendendo Preston e Jayden, e a aparição subsequente de Federline na ITV, em 2022.

O advogado continuou criticando Kaplan por conversar com meios de comunicação, incluindo TMZ e Entertainment Tonight, no início deste mês, sobre Federline ameaçar levar Spears ao tribunal se ela não aprovasse a mudança para o Havaí, a mulher, a jogadora de vôlei Victoria Prince, recebeu uma oferta de emprego.

“Foi mais do que decepcionante que você tenha escolhido divulgar esse assunto, criando drama desnecessário e uma falsa ‘disputa’ ao discutir publicamente o assunto e sua carta. Quando liguei para você ontem para expressar minha consternação por você ter feito isso, você negou. Aparentemente, você não percebeu que a própria história de 30 de maio (do TMZ) literalmente cita você como a fonte da história”, escreveu Rosengart.

Dívida com a escola dos filhos

Kevin Federline está sendo processado por uma escola cristã particular na Califórnia, em US$ 15.593 (aproximadamente R$ 79,6 mil, segundo cotação atual) em mensalidades para dois de seus filhos, de acordo com o Page Six.

A instituição educacional entrou com ação civil no Tribunal Superior de Los Angeles, em 9 de maio, contra o ex-dançarino e a atual mulher, Victoria Prince, alegando que o casal tem o saldo pendente para a educação das filhas mais novas, Jordan e Peyton.

A escola alega em documentos judiciais que Federline e Victoria violaram um contrato que assinaram em 1º de agosto de 2018, “por deixar de pagar por serviços que haviam sido prestados a crédito em sua instância especial e solicitação”.

A instituição ainda afirma, de acordo com o site, que já cobrou o dinheiro devido, mas o casal supostamente “falhou e recusou, e continua falhando e se recusando a pagar todo ou qualquer parte do saldo remanescente devido”.

Além dos 15 mil dólares, a escola cristã está pedindo 10% de juros ao ano a partir de 16 de maio de 2019, mais honorários advocatícios.

Kevin Federline é pai de seis filhos. Ele tem Kori, de 20 anos, e Kaleb, de 18, com a ex-noiva Shar Jackson.

Os filhos Sean Preston, de 17, e Jayden, de 16, ele teve com Britney Spears. Já as caçulas Jordan, de 11, e Peyton, de 9, são do casamento com Victoria Prince, realizado em 2013.