Britney Spears anuncia gravidez: ‘Espalhando muita alegria e amor’

A cantora Britney Spears anunciou nesta segunda-feira, 11, que está grávida pela terceira vez. Britney contou que fez um teste de gravidez, sem muita expectativa, mas a surpresa veio! “Está crescendo muito! Talvez tenham dois aqui dentro”, brincou

Ela revelou que tinha malhado bastante e perdeu peso em agosto de 2021, para uma viagem para Maui, no Havaí, mas pouco tempo depois, sentiu sua barriga crescendo. Chegou a brincar com o marido, Sam Asghari, sobre uma possível gravidez, mas eles nem pensavam nisso. “Você está grávida de comida, boba”, teria brincado Sam.

“Não vou sair muito a partir de agora, porque os paparazzi estão me perseguindo. Nas outras vezes em que estive grávida, tive depressão perinatal tenho que admitir! É horrível! As mulheres não falavam disso naquela época, muita gente considerava até perigoso uma mulher grávida reclamar. Achavam que isso poderia fazer mal ao bebê. Felizmente isso mudou e, hoje em dia, as mulheres têm espaço para conversar sobre isso, graças a Jesus, não temos que manter essa dor escondida. Dessa vez vou fazer ioga todos os dias! Espalhando muita alegria e amor”, publicou.

O bebê será o terceiro filho de Britney. Ela é mãe de Sean, de 16 anos de idade, e Jayden, de 15 anos, que nasceram durante o seu segundo casamento, com Kevin Federline, com quem esteve entre 2004 e 2007.