Cultura Brian May, guitarrista do Queen, celebra missão da Nasa em que participou: ‘Dia histórico’

O guitarrista Brian May, do Queen, comemorou o sucesso da missão da Agência Espacial Americana (Nasa) em que participou e que coletou as primeiras amostras de asteroide do espaço profundo neste domingo, 24.

O artista é astrofísico de formação e é cientista colaborador da Nasa, tendo ralizado um doutorado pelo Imperial College em 2007. O músico chegou a publicar em suas redes sociais um vídeo celebrando a notícia.

“Resultado fantástico. Dia histórico”, escreveu na legenda de uma publicação no Instagram. May comentou sobre a importância da missão, que coletou amostras do asteroide potencialmente perigoso Bennu. As amostras poderão auxiliar os cientistas a entender como o Sistema Solar surgiu, além das “origens do universo, do planeta e da vida em si”, como descreveu o guitarrista.

Mais tarde, May também compartilhou imagens da cápsula que retornou à Terra. “Após uma viagem de ida e volta de mais de um bilhão de milhas, segura na sua barriga as pedras preciosas e poeira que foi enviado para recolher do asteroide Bennu. Um feito incrível de toda a equipe Osiris-Rex”, escreveu o artista.