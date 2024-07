Breno da Matta valoriza mudanças na religiosidade de Lívio em ‘Renascer’

Nessa onda de remakes que a televisão nacional vive, é comum a curiosidade sobre como personagens que marcaram época poderão ser adaptados para os dias de hoje. Para Breno da Matta, que dá vida ao religioso Lívio na nova versão de “Renascer”, a estratégia adotada pelo autor Bruno Luperi foi certeira. Antes, quando Jackson Costa – que, assim como Breno, é baiano de Itabuna – interpretou o papel, em 1993, tratava-se de um padre. Agora, Lívio é um pastor. “Acho que foi uma mudança muito feliz. Trouxe novas camadas e discussões pertinentes e necessárias para o Brasil de 2024”, analisa.

Para encarar o desafio, Breno tem mergulhado em livros sobre o universo evangélico e acompanhado e encontrado alguns religiosos. Mas, apesar de não se referenciar pela primeira versão de “Renascer”, tratou de encontrar Jackson para uma conversa. “Eu queria saber do processo que ele viveu. Foi ótimo e entendemos que o Pastor Lívio é uma continuação do Padre Lívio, com muitas diferenças, mas que se encontram”, defende.

Além de “Renascer”, Breno também está no elenco de “Justiça 2”, disponível para os assinantes do Globoplay. Aliás, foi a própria série que fez com que o convite para o remake das 21h da Globo chegasse – ambas produções têm Gustavo Fernandez como diretor artístico. “No streaming eu faço o Túlio, que é bem distinto do Lívio. Um personagem com uma função importante na história de Baltazar, papel do Juan Paiva”, explica, empolgado com a oportunidade de estar no ar em duas obras tão importantes e com papéis tão diferentes.

Nome completo: Breno da Matta Rodrigues.

Nascimento: 24 de fevereiro de 1983, em Itabuna, na Bahia.

Atuação inesquecível: Na peça “Baquaqua: Documento Dramático Extraordinário”, na reabertura do teatro do Museu Afro Brasil.

Interpretação memorável: Daniel Day-Lewis como Christy Brown no filme “Meu Pé Esquerdo”, dirigido por Jim Sheridan e lançado em 1989.

Momento marcante na carreira: As turnês internacionais com a trupe argentina de teatro aéreo Fuerza Bruta.

O que falta na televisão: “Programas em que o Brasil se veja e aprenda mais sobre si e sua história”.

O que sobra na televisão: “Programas que pouco agregam para um entretenimento saudável”.

Com quem gostaria de contracenar: Viola Davis.

Se não fosse ator, seria: “Adoraria ser músico”.

Ator: Daniel Day-Lewis.

Atriz: Viola Davis.

Novela: “O Bem-Amado”, escrita por Dias Gomes e exibida originalmente pela Globo em 1973.

Vilão marcante: Odorico Paraguaçu, personagem de Paulo Gracindo na novela “O Bem-Amado”.

Personagem mais difícil de compor: Pastor Lívio.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “O Bem-Amado”.

Que papel gostaria de representar: O Capitão Jack Sparrow, protagonista da franquia de filmes “Piratas do Caribe”.

Filme: “1900”, drama épico de 1976, dirigido por Bernardo Bertolucci.

Autor: Dione Carlos.

Diretor: Giuseppe Tornatore.

Vexame: “Muitos”.

Mania: “De dar vexames”.

Projeto: Uma turnê pelo Brasil com as peças “Baquaqua: Documento Dramático Extraordinário” e “Eleguá, Menino e Malandro”.

“Renascer” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 21h.

“Justiça 2” – Globoplay.