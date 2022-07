Brenda e Matheus são os campeões da 6ª temporada do ‘Power Couple Brasil’

Brenda Paixão e Matheus Sampaio são os ganhadores da sexta temporada do Power Couple Brasil, reality da Record TV. O casal levou para casa o prêmio de R$ 330 mil. Com 53,88% dos votos, a dupla venceu a disputa pelo pódio dos outros dois casais: Adryana e Albert, e Karol e Mussunzinho. A final aconteceu nesta quinta-feira, 14.

Os campeões protagonizaram brigas, discussões polêmicas e despertaram até uma torcida internacional, a cantora Demi Lovato. As tretas só cessaram nas últimas semanas do programa. No decorrer do programa, a grande rival do casal foi a dupla Karol e Mussunzinho, que garantiram o segundo lugar na final e um carro zero, com 26, 89% dos votos. Adryana e Alberto conquistaram o terceiro lugar, com 19, 23%.

No encerramento do programa, Brenda deu sinais de uma possível amizade com Karol, “eu maquiei essa cachorr*, chorou que nem louca, está intacta”, disse rindo em tom de brincadeira.

O prêmio do Power Couple Brasil equivale à quantidade de provas e dinâmicas que os participantes ganham. Representados nas redes como #Bretheus, o casal fez um post de agradecimento pela vitória. “Construíram uma torcida tão grande e tão fiel… Passou por diversas provações do quanto é forte, incansável e fiel até a final”, escreveu o perfil oficial de Brenda para comemorar o resultado.