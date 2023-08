Cultura Brasileiro brilha no ‘America’s Got Talent’, ganha ‘golden buzzer’ e concorre a US$ 1 milhão

O brasileiro Gabriel Henrique, 27, foi um dos grandes destaques da noite desta terça-feira, 1º, no programa Americas Got Talent, um reality show dos Estados Unidos que concede o prêmio de US$1 milhão para a melhor atração do programa. O jovem impressionou os jurados e a plateia ao cantar a música Run to You, de Whitney Houston.

No palco, Gabriel contou que visitava o país pela primeira vez e que estava animado com a oportunidade. Durante a sua apresentação, os falsetes e afinação do cantor emocionaram a todos. A plateia foi ao delírio e, ao final, todos levantaram para aplaudi-lo.

“Se Whitney Houston e Mariah Carey tivessem um bebê, seria Gabriel”, comentou Heidi Klum, uma das juradas da atração. O jurado Simon Cowell elogiou o talento do jovem. “As pessoas vão gostar muito de você. Você é tão interessante. Foi fantástico.”

“Eu não esperava que aquela voz saísse de você. Você soa como a melhor e melhor diva pop que já existiu”, pontuou Howie Mandel.

Golden Buzzer

O comentário mais revelador partiu da atriz e jurada Sofía Vergara. Além de alegar que estava sem palavras para o que acabou de ver, a artista premiou Gabriel com um golden buzzer, a famosa campainha dourada, em português. Ele ainda concorre ao prêmio de US$ 1 milhão.

O botão mágico faz com que os talentos avancem várias etapas, o que possibilita participar direto de um show ao vivo. “Não tenho palavras, foi tão perfeito, espetacular. Sua voz é bonita. Sua energia, quem você é. Foi perfeito. Essa performance foi algo que eu estava esperando, algo muito bonito e muito sincero”, afirmou.

Gabriel não conseguiu conter a emoção ao receber um golden buzzer. Nas redes sociais, o brasileiro agradeceu aos jurados que acreditaram no seu trabalho. “É tanta emoção que estou sentindo que palavras não são capazes de expressar”, escreveu.