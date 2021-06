Cultura Brasileira integrante do Now United lança clipe de cover de Billie Eilish

Any Gabrielly lançou nesta sexta-feira, 11, o clipe de My Future, em cover de Billie Eilish, com mais de 200 milhões de streams no Spotify. A cantora é única brasileira do grupo Now United.

“Ver o cover de My Future sendo entregue ao mundo é muito muito especial, não só porque eu estava super animada pra que todos vissem o resultado, mas também porque o processo de criação foi muito íntimo e especial”, afirma a artista.

Any gravou os vocais em outubro de 2020, em meio à pandemia, e decidiu roteirizar o clipe, que foi produzido por Mari Bello, Lucas Müller e dirigido por Ryan Monotoshi, Bruno Gordilho e assistência de Isabelli Pontes.

“Assim que conferi o resultado, a ideia do vídeo inteirinha passou na minha cabeça como um filme e eu instantaneamente levantei e comecei a anotar tudo. A minha imaginação é tão viva que eu quase tenho conversas com as minhas ideias, sonhos, reflexões e projeções de vida e o vídeo de My Future traduz muitos desses pensamentos”, conta.

No vídeo, diversas versões de Any vão surgindo e, por vezes, cantando ao mesmo tempo. Assista ao clipe de My Future clicando aqui .

No canal de Any no YouTube, os fãs repercutiram o novo trabalho da cantora. “Próxima parada: cardíaca”, brincou um grupo de seguidores. “Ela não é a próxima Beyoncé, nem a próxima Lady Gaga ou Hianna. Ela é a próxima e única Any Gabrielly! Linda!”, comentou outra internauta.

“Eu sou extremamente grata por ter uma equipe tão boa em entender a minha visão para que o projeto flua da melhor forma. Ver o cover se juntando aos poucos durante os dias tem sido uma jornada tão gostosa e agora chegou a hora de vocês verem o pedaço de mim que deixei ali naqueles 3:30 minutos. Para quem já me conhece, prestem bastante atenção, pois os detalhes importam (hehehe). Espero que vocês gostem”, avisou a cantora.

Any Gabrielly já deu voz a grandes personagens da Disney, como Moana, em Moana: um Mar de Aventuras, interpretou a leoa Nala no musical da Broadway O Rei Leão, e foi a Chica na série Buu, do canal Gloob.