'Brasil, estou chegando': Mariah Carey comemora anúncio de show no Rock In Rio

A cantora Mariah Carey, recentemente anunciada como atração no Rock in Rio 2024, fez uma publicação em suas redes sociais comemorando sua ida ao Brasil. “Estou chegando”, disse ela, convidando os fãs para o show, que ocorrerá no dia 22 de setembro. A cantora volta ao País depois de 14 anos.

Na publicação, ela complementa: “Brasil! Eu estou muito animada para finalmente voltar para esse lindo país. Mal posso esperar para o dia 22 de setembro, no Rock in Rio”. Ela será uma das atrações principais do evento, que ocorre nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro.

Fãs comemoram: “Anos 2000 pesadíssimo!”, falou uma. “O momento mais esperado da minha vida”, disse outra.

Mariah se apresentará no palco Sunset, no último dia do Rock In Rio, e foi anunciada na noite de segunda-feira, 18, junto de Cindy Lauper, como atração para o festival. Confira os artistas confirmados no Rock in Rio 2024.

Em 2016, Mariah iria trazer a turnê The Sweet Sweet Fantasy para o Brasil, mas cancelou as apresentações depois de desentendimentos entre produtores locais. Seu último show foi em 2010, na Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo.