Brad Pitt teria comparado filho com Jolie a assassinos de Columbine, diz jornal

Novas informações sobre uma discussão de setembro de 2016 entre Brad Pitt e Angelina Jolie que teria culminado no divórcio do casal continuam surgindo. O ator e a ex-mulher se desentenderam dentro de um avião, em um voo que ia da França aos Estados Unidos.

De acordo com o jornal Daily Mail, um documento do FBI que veio a público na última terça-feira, 16, também reporta que Pitt teria comparado um de seus seis filhos com Angelina aos assassinos do massacre de Columbine.

Segundo o relatório, o ator teria dito que a criança “parece com a p.. de um garoto de Columbine” durante a mesma briga em que teria agarrado Angelina pelos ombros, sacudindo-a enquanto gritava: “Você está f… essa família”.

O veículo não deixa claro qual dos filhos foi alvo da ofensa. Contudo, este foi o mesmo voo em que Pitt supostamente colocou as mãos no filho mais velho do casal, Maddox, quando ele tentava intervir na discussão dos pais.

Ao FBI, Angelina relatou que foi agredida física e verbalmente pelo então marido, além de ter alegado que ele estava bebendo e derramou cerveja nela. O ator nega as acusações e, até o momento, é considerado inocente pelo órgão.

O documento aponta que a briga aconteceu no dia 14 de setembro de 2016, apenas quatro dias antes de Angelina entrar com um pedido de divórcio.

Massacre de Columbine

O Massacre de Columbine aconteceu no dia 20 de abril de 1999, quando dois estudantes, Eric Harris e Dylan Klebold, entraram no colégio no estado do Colorado, nos Estados Unidos, e mataram 12 alunos e um professor antes de se suicidarem.

O ataque é até hoje um dos mais mortíferos envolvendo armas de fogo em escolas nos EUA, tendo sido o primeiro a ganhar atenção internacional e cobertura televisiva. Desde então, o Colorado já sofreu pelo menos mais seis ataques a tiros.