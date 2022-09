Brad Pitt e modelo Emily Ratajkowski estariam vivendo affair, diz revista

Brad Pitt pode estar vivendo seu primeiro relacionamento desde a separação de Angelina Jolie em 2019. Segundo a revista People, uma fonte afirmou que o ator, de 58 anos, e a modelo Emily Ratajkowski, de 31, estão “passando muito tempo juntos”.

Contudo, a fonte diz que os amigos do possível casal “não têm certeza se é algo sério” e que os dois “não parecem estar namorando formalmente”, apesar de estarem saindo.

Ainda de acordo com o veículo, Pitt estaria “vivendo sua melhor fase” mesmo passando por uma disputa legal com a ex-mulher. Angelina está movendo um processo bilionário contra ele, alegando administração indevida da vinícola Chateu Miraval, comprada por eles em 2008 e localizada no sul da França.

Além disso, uma briga entre o ex-casal chegou até o FBI. Eles teriam se desentendido dentro de um avião e Angelina relatou que foi agredida física e verbalmente pelo então marido. Pitt nega as acusações e, até o momento, é considerado inocente pelo órgão.

A modelo Emily Ratajkowski passou por uma separação ainda mais recente. De acordo com documentos obtidos pelo site Page Six, ela entrou com um pedido de divórcio do produtor de cinema Sebastian Bear-McClard no início de setembro.

Eles estavam juntos há quatro anos e teriam terminado em julho deste ano. No entanto, conforme informa o veículo, o pedido de divórcio teria sido contestado pelo cineasta e os termos da separação ainda estariam em disputa entre os dois.