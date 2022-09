Brad Pitt e Margot Robbie estrelam primeiro trailer de ‘Babilônia’

A Paramount Pictures divulgou nesta terça-feira, 13, o primeiro trailer de Babilônia. O longa com Brad Pitt, Margot Robbie, Tobey Maguire e Jean Smart estreia em janeiro de 2023.

O trailer também apresenta a música Voodoo Mama, do compositor vencedor do Oscar, Justin Hurwitz. Ambientado em Los Angeles, a narrativa traz uma história de ambição e excessos desmedidos, acompanhando a ascensão e a queda dos personagens durante uma era de decadência desenfreada e depravação em uma jovem Hollywood.

Lukas Haas, P.J. Byrne, Olivia Hamilton, Max Minghella, Rory Scovel, Katherine Waterston, Flea, Jeff Garlin, Eric Roberts, Ethan Suplee, Samara Weaving e Olivia Wilde também estrelam o longa.

Escrito e dirigido por Damien Chazelle, o filme é uma produção da Paramount Pictures e parceria com Marc Platt, Wild Chickens e Organism Pictures Production. O ator Tobey Maguire, junto com Michael Beugg, Wyck Godfrey, Helen Estabrook e Adam Siegel, assina a produção executiva do longa.