Boninho faz declaração para Ana Furtado pelos 26 anos juntos: ‘Meu porto seguro’

Em comemoração aos 26 anos juntos, Boninho fez uma declaração para Ana Furtado nesta segunda-feira, 21. “Ana é meu porto seguro, minha amiga, companheira, minha paixão. Ela me faz bem e me faz sorrir. A gente dança, treina e nos divertimos juntos. É o amor da minha vida, minha luz. Amiga e inspiração”, escreveu.

Ele ainda ressaltou que os dois têm gostos em comum e reforçou seu amor por ela. “Que sorte a minha ter sido escolhido por você. Você me transformou, me fez melhor, me fez abrir meu coração.”