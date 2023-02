Boninho adianta informações sobre a Prova do Líder: ‘Vai ter consequência’

Quinta-feira é dia de Prova do Líder no Big Brother Brasil. Por isso, Boninho soltou um spoiler nas redes sociais sobre a disputa desta semana, adiantando que terá consequências para quem desistir.

“A gente preparou uma prova daquelas que vocês adoram. Tem vai e volta, roda, frio, calor, dura muito. E não é só isso. Vai ter consequência. Quem largar, quem desistir… pode não voltar, pode estar no Paredão… Fica ligado”, contou o diretor.

O BBB 23 vai ao ar logo após a novela Travessia.

Festa de sábado

Nesta semana, ao invés de sexta, a festa acontecerá no sábado de carnaval, 18. Para animar os brothers e as sisters, casa recebe o cantor Dilsinho, que está prestes a completar dez anos de carreira. Será a primeira apresentação presencial do artista no reality.

“Já participei virtualmente de uma festa e foi incrível. É muito gratificante poder levar meu trabalho e um pouquinho do Dilsinho para o maior reality show do país, uma vitrine gigantesca”, contou o pagodeiro.

“Vai ser um show diferentão, assim como a nova fase da minha carreira. Vou levar muita alegria para os participantes e espero que eles consigam sentir todo esse amor e que cantem junto comigo. Estamos selecionando um repertório bem para cima, com vários sucessos vindos desde o começo da minha trajetória na música até o meu atual projeto. Tenho certeza de que todo mundo vai curtir e aproveitar bastante”, afirmou.