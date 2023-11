‘Bom dia, Fralda!’, diz repórter ao confundir nome de apresentador de telejornal da Globo do DF

A troca de algumas letras provocou uma gafe engraçada em pleno telejornal ao vivo na Globo. Na manhã desta quinta-feira, 23, o jornalista Hugo Evaristo se atrapalhou com as palavras e acabou chamando o âncora do Bom Dia DF de ‘fralda’.

O repórter foi chamado pelo apresentador Fred Ferreira para relatar transtornos na distribuição de um insumo pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na região. “Hugo Evaristo, estamos contigo. Vamos falar sobre um problema que vem se tornando crônico aqui no Distrito Federal, falta de fraldas. Bom dia”, disse Fred que ficou espantado com a resposta do colega.

“Bom dia, fralda. Fralda geriátrica…”, começa o repórter, que percebe o erro e se corrige: “Bom dia, Fred. Fraldas geriátricas, fraldas também infantis. Um problema que atinge muita gente”. A essa altura, porém, o apresentador já esboçava a reação de surpresa ao vivo.

Sem perder o rebolado, o repórter seguiu normalmente com a notícia e deu todas as informações com calma. Mas no retorno da transmissão ao estúdio, não ficou sem alfinetada de Fred.

“Já tomou café hoje, Hugo?”, brincou o âncora sorrindo. “Tomei café, Fred, bem cedinho”, responde o repórter. Bem-humorado, o apresentador continua: “acho que tá precisando um pouquinho mais, hein, Hugo. Pra não confundir Fred com fralda. Toma mais um golinho aí”, completa, para risadas generalizadas do próprio Hugo e outros repórteres no telão.

Depois, nas redes sociais, o próprio apresentador publicou o momento e, novamente, fez graça com a situação. “Se alguém começar a me chamar de Fralda a culpa é do @hugoevaristo! Digo mais nada!”, escreveu, marcando o perfil do colega, que respondeu:

“Eu gostaria muito de saber o que se passava pela minha cabeça!!!”, publicou, usando emojis de risada na sequência do texto.