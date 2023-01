Blocos de carnaval de SP fazem ‘esquenta’ com festas e ensaios

Aos poucos, São Paulo volta ao clima de carnaval. Nesta e nas próximas semanas, blocos de rua realizam ensaios abertos e festas como um ‘esquenta’ para o que está por vir em fevereiro, com opções concentradas principalmente nos fins de semana.

Os eventos geralmente são realizados em locais fechados e com a cobrança de ingresso. Para os blocos, as agendas são oportunidades tanto para se preparar técnica e financeiramente para os desfiles quanto uma forma de se reconectar com o público após dois anos sem carnaval de rua oficial. Desde 2020, este é o primeiro pré-carnaval sem as restrições da pandemia e com um número mais controlado de internações pela covid-19.

“As festas começam a puxar a memória do carnaval, tem essa função de preparar o espírito para a avenida”, descreve Alessa, de 39 anos, cofundadora e diretora musical do bloco Ritaleena. Conhecido por homenagear a cantora Rita Lee, a agremiação tem duas apresentações marcadas para antes do carnaval.

“A gente costuma se apresentar durante o ano, mas a procura é maior em janeiro”, afirma. No esquenta, o bloco se apresenta com uma mistura de figurinos de anos anteriores, pois o novo é revelado apenas no desfile. Entre os frequentadores, há também quem vá fantasiado ou com adereços.

Já o Agrada Gregos prepara mais uma edição do festival carnavalesco que realiza, desde 2017, nas vésperas do aniversário de São Paulo. “Pensamos em replicar a sensação do carnaval, de dias seguidos. É uma forma de se preparar, criar resistência, para o corpo se acostumar com a maratona”, conta Nathalia Takenobu, de 37, sócia-fundadora do bloco.

Segundo ela, a venda de ingressos é maior na categoria passaporte, o que indica que os frequentadores realmente aderem à “maratona”. “A ideia é replicar o que acontece no nosso carnaval de São Paulo, a mistura de estilos”, diz.

O evento será realizado em dois dias, com diferentes palcos e um trio elétrico, que também vai receber blocos convidados, como Minhoqueens e Meu Santo é Pop. “O trio elétrico dá esse clima, a sensação de que o carnaval está chegando.”

A programação oficial do carnaval de rua neste ano será concentrada nos fins de semana de pré (11 e 12 de fevereiro) e pós-carnaval (25 e 26) e nos quatros dias da folia (18, 19, 20 e 21). A programação oficial ainda não foi divulgada. O patrocínio será mais uma vez ligado à Ambev, de R$ 25,6 milhões.

Confira festas e ensaios de blocos de carnaval para janeiro e início de fevereiro:

14 de janeiro (sábado)



Ensaio do Bloco do Pequeno Burguês: às 11h, na Praça Nossa Senhora dos Prazeres – Parada Inglesa. Grátis. Mais informações em instagram.com/blocodopequenoburgues/.

Bloco Tarado Ni Você: às 14h, no Central 1926 (Praça da Bandeira, 137 – Sé), com participações especiais, como Filipe Catto e Samba de Dandara. Ingresso a partir de R$ 70, à venda no Ingresse. Mais informações em instagram.com/blocotaradonivoce.

Esquenta Meu Santo é Pop: às 15h, na Rua Martinico Prado, 302 – Vila Buarque. Ingressos a partir de R$ 30, à venda no Shotgun. Mais informações em instagram.com/meusantopop/.

Bunytos de Corpo: às 15h, no Greta Galpão (Rua Pedro Soares de Almeida, 104 – Vila Anglo Brasileira), com participação de Filipe Catto. Ingressos a partir de R$ 30, à venda no Sympla. Mais informações em instagram.com/bunytosdecorpo/.

Bloco Ritaleena: às 23h, no Studio SP (Rua Augusta, 591 – Consolação). Ingresso a partir de R$ 40, à venda no Eventim. Mais informações em studiospaugusta.com.br.

Ensaios Monobloco: abertura dos portões às 22h, no Audio Club (Av. Francisco Matarazzo, 694 – Água Branca). Ingressos a partir de R$ 80, à venda no Ticket360, com opção de meia entrada. Mais informações em audiosp.com.br.

Pardieiro & Domingo Ela Não Vai: abertura da casa às 21h, no Mundo Pensante (Rua Treze de Maio, 830 – Bela Vista). Ingressos: a partir de R$ 15. Mais informações em: www.instagram.com/domingoelanaovai

15 de janeiro (domingo)



Bloco Ensaios de Anitta: abertura dos portões às 13h, no Memorial da América Latina (Av. Mário de Andrade, 664 – Barra Funda), com participações especiais. Ingressos esgotados. Mais informações em linktr.ee/ensaiosdaanitta.

Ensaio Bloco do Prazer + Samba pros Orixás: às 17h, no Nossa Casa (Rua Mourato Coelho, 1.032 – Vila Madalena). Entrada grátis até as 23h.

19 de janeiro (quinta-feira)



Charanga do França: às 21h30, no Sesc Pompeia (Rua Clélia, 93 – Pompeia). Inteira a R$ 40, com opção de meia-entrada, à venda nas bilheterias do Sesc. Mais informações em sescsp.org.br.

20 de janeiro (sexta-feira)



Festival Agrada Gregos 2023: às 21h, no Komplexo Tempo (Avenida Henry Ford, 511 – Mooca), com Wanessa Camargo, Lia Clark, Carla Cristina, Meu Santo É Pop e outros. Ingressos a partir de R$ 79,99, à venda no Ingresse. Mais informações em agradagregos.com.br.

21 de janeiro (sábado)



Bloco do Pequeno Burguês: às 12h, na Praça Nossa Senhora dos Prazeres – Parada Inglesa. Grátis. Mais informações em instagram.com/blocodopequenoburgues/.

Bloco do Silva: abertura dos portões às 13h, no Memorial da América Latina (Av. Mário de Andrade, 664 – Barra Funda), com participação de Criolo, Liniker, Rincon Sapiência, Tarado Ni Você e Àttooxxá. Ingresso a partir de R$ 180, mediante doação de 1kg de alimento não perecível, à venda no Sympla. Mais informações em blocodosilva.com.

Festival Agrada Gregos 2023: às 21h, no Komplexo Tempo (Avenida Henry Ford, 511 – Mooca), com Daniela Mercury, Lexa, Gretchen, Minhoqueens e outros. Ingressos a partir de R$ 69,99, à venda no Ingresse. Mais informações em agradagregos.com.br.

24 de janeiro (terça-feira)



Bloco Bastardo: às 23h, no Studio SP (Rua Augusta, 591 – Consolação). Ingresso a partir de R$ 30, à venda no Eventim. Mais informações em studiospaugusta.com.br.

25 de janeiro (quarta-feira)



Ilú Obá de Min: às 17h, no térreo do Sesc 24 de Maio (Rua 24 de Maio, 109 – República). Grátis. Mais informações em sescsp.org.br.

27 de janeiro (sexta-feira)



Confraria do Pasmado: às 23h, no Studio SP (Rua Augusta, 591 – Consolação). Ingresso a partir de R$ 40, à venda no Eventim. Mais informações em studiospaugusta.com.br.

Festas Noites Cariocas + Bloco Quizomba: às 22h, no Carioca Club Pinheiros (Rua Cardeal Arcoverde, 2.899 – Pinheiros). Ingressos a R$ 30, à venda no Clube do Ingresso. Mais informações em quizomba.com.br.

28 de janeiro (sábado)



Tarado Ni Você: às 23h, no Studio SP (Rua Augusta, 591 – Consolação). Ingresso a partir de R$ 30, à venda no Eventim. Mais informações em studiospaugusta.com.br.

Festival Gamia – 10 anos de Bloco Casa Comigo: às 14h, no We Sampa (Rua Gustav Willi Borghoff 100 – Barra Funda), com participação de Acadêmicos do Baixo Augusta, Charanga do França e outros. Ingressos a partir de R$ 60, no Sympla. Mais informações em instagram.com/blococasacomigo/.

Bloco do Síndico – Pré-Carnaval 2023: às 21h, no House of Legends (Rua Inácio Pereira da Rocha, 367 – Vila Madalena). Ingressos a partir de R$ 25, à venda no Sympla. Mais informações em instagram.com/blocodosindico/.

Eugênio – Grande Ensaio Bloco Caça & Caçador: às 18h, no Uniãop Fraterna (Rua Guaicurus, 27 – Lapa). Ingressos a partir de R$ 90, à venda no Sympla. Mais informações em instagram.com/sambadoeugenio/.

3 de fevereiro (sexta-feira)



Bloco Filhos de Gil: às 23h, no Studio SP (Rua Augusta, 591 – Consolação). Ingresso a partir de R$ 30, à venda no Eventim. Mais informações em studiospaugusta.com.br.

Esquenta Bloco Gambiarra: às 22h, no Audio Club (Av. Francisco Matarazzo, 694 – Água Branca). Ingressos a partir de R$ 50, à venda no Sympla. Mais informações em audiosp.com.br.

4 de fevereiro (sábado)



Bloco Tarado Ni Você: às 22h30, na Casa Natura Musical (Rua Artur de Azevedo, 2.134 – Pinheiros). Ingresso a partir de R$ 70, com opção de meia entrada, à venda no Sympla. Mais informações em casanaturamusical.com.br

Bloco Unidos do Swing: às 23h, no Studio SP (Rua Augusta, 591 – Consolação). Ingresso a partir de R$ 30, à venda no Eventim. Mais informações em studiospaugusta.com.br.

Ensaios Monobloco: abertura dos portões às 22h, no Audio Club (Av. Francisco Matarazzo, 694 – Água Branca). Ingressos a partir de R$ 80, à venda no Ticket360, com opção de meia entrada. Mais informações em audiosp.com.br.

5 de fevereiro (domingo)



Bloco Ritaleena: às 18h30, na Casa Natura Musical (Rua Artur de Azevedo, 2.134 – Pinheiros). Ingresso a partir de R$ 60, com opção de meia entrada, à venda no Sympla. Mais informações em casanaturamusical.com.br

10 de fevereiro (sexta-feira)



Bloco Explode Coração: às 23h, no Studio SP (Rua Augusta, 591 – Consolação). Ingresso a partir de R$ 30, à venda no Eventim. Mais informações em studiospaugusta.com.br.

Bloco Minhoqueens: às 23h, no Audio Club (Av. Francisco Matarazzo, 694 – Água Branca). Ingressos a partir de R$ 25, à venda no Sympla. Mais informações em audiosp.com.br.

11 de fevereiro (sábado)



Bloco Ensaios de Anitta: abertura dos portões às 13h, no Memorial da América Latina (Av. Mário de Andrade, 664 – Barra Funda), com participações especiais. Ingressos a partir de R$ 230, com opção de meia entrada, à venda no Sympla. Mais informações em linktr.ee/ensaiosdaanitta.

16 de fevereiro (quinta-feira)



Bloco Me Lembra Que Eu Vou: às 22h30, na Casa Natura Musical (Rua Artur de Azevedo, 2.134 – Pinheiros). Ingresso a partir de R$ 40, com opção de meia entrada, à venda no Sympla. Mais informações em casanaturamusical.com.br