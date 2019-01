Bloco carnavalesco quer resgatar a nostalgia em Santa Bárbara

Organizado por um trio de mulheres, o bloco de rua Apareceu a Margarida vai “debutar” no Carnaval de Santa Bárbara d’Oeste deste ano. Com a proposta de resgatar as nostálgicas marchinhas e fazer homenagens a figuras importantes para a história da cidade, o grupo foi o primeiro a ser anunciado na programação do “S. Bárbara Carnaval DuzEnta”, que vai ocorrer na cidade de 2 a 4 de março.

“Sem nenhum investidor desde fevereiro de 2018, conseguimos formar uma banda com pessoas voluntárias que de alma pura e aberta vêm enfeitar e alegrar o bloco, sendo o coração dele”, apontam as organizadoras Mariana Faggin, Fabiana Forti de Morais e Bia Vieira, que se intitulam “regadoras”. Já o nome do bloco faz remissão à fundadora de Santa Bárbara, Margarida da Graça Martins. Foto: Prefeitura de S.Bárbara / Divulgação

“Quando pensamos em resgatar a tradição dos blocos de rua, pensamos nas saudosas folias realizadas em famílias, onde era possível se divertir em harmonia. Foi aí que convidamos para representar nosso querido reinado figuras ilustríssimas e de grande tradição para o carnaval barbarense: nossa rainha querida, Dona Neide, e o Senhor Vadô Oliveira, os quais têm muita história para contar dos nostálgicos carnavais da nossa cidade. E nosso também querido folião Dr. Sérgio Zurita, que com sua alegria contagia a todos”, acrescentam as organizadoras.

Elas explicam que o grupo é formado por pessoas de diferentes idades, “desde os mais experientes, que fazem parte da Corporação Musical da cidade, cantores do coral, até pessoas que vieram pelo simples fato de amar a música”. Além das marchinhas, o repertório traz sambas. Há a intenção de acrescentar músicas infantis no futuro.

O Apareceu A Margarida também tem viés social e receberá doações durante suas apresentações. Elas são revertidas à Amev (Associação Assistencial para Melhoria de Vida). A apresentação no Carnaval da cidade vai ocorrer no dia 2 de março, com concentração em frente à antiga biblioteca, às 16h. A partir dali, será feito um trajeto curto, com apresentação da banda.

A inserção de blocos de rua é justamente a novidade da folia barbarense deste ano, que terá como ponto de concentração a Praça Central. Todas as atividades são gratuitas. Neste ano, haverá um pré-Carnaval no Museu da Imigração, o “Happy Hour no Museu – Especial de Carnaval”. A prefeitura informou que o restante da programação será divulgado em breve.