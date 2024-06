Blink-182 canta música inédita durante turnê; veja o vídeo

Nesta quinta-feira, 20, o Blink-182 surpreendeu os fãs durante uma apresentação em Orlando, na Flórida, ao tocar uma música inédita chamada Cant Go Back. A banda está na segunda turnê desde o retorno do vocalista e guitarrista Tom DeLonge, que havia deixado o grupo no início de 2015. Essa volta influenciou o nome do álbum e da turnê, intitulados One More Time.

A nova faixa foi apresentada de surpresa, deixando o público extasiado. Após o show, o baixista e vocalista Mark Hoppus usou o Discord (aplicativo de comunidades) para acalmar a ansiedade dos fãs, informando que a canção ainda não será lançada oficialmente, pois está em fase de masterização. Ainda assim, Hoppus compartilhou a letra da música com os seguidores.

“Vamos tocar uma música totalmente nova. Que ninguém jamais ouviu antes, nem mesmo o empresário, nem o nosso agente, nem ninguém. Acabamos de escrever essa música e vamos tocá-la esta noite”, disse Hoppus durante o show.

No início de abril, o Blink-182 encerrou uma turnê que incluiu sua primeira passagem pelo Brasil em mais de 30 anos de carreira. E este é o segundo ato de turnês, fazendo a noite da quinta-feira ainda mais especial para os fãs, que desfrutaram de um repertório variado, com músicas recentes, raridades do passado. Além da nova canção, eles puderam ouvir ao vivo os projetos paralelos Tom e do percussionista Travis Barker, no mashup When Your Heart Stops Beating (+44) e There Is (Box Car Racer).

Confira a setlist completa: