Bless, filho de Gio Ewbank e Bruno Gagliasso, estreia na São Paulo Fashion Week

Bless, filho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, fez sua estreia nas passarelas do São Paulo Fashion Week (SPFW) no último dia da semana de moda (20). O pequeno desfilou pela marca baiana Dendezeiro. “Temos o Bless pela primeira vez fazendo uma passarela na vida dele. Estamos super honrados”, disse o estilista da grife, Hisan Silva, em conversa com a Vogue Brasil.

Gio Ewbank compartilhou o momento do filho na passarela e ressaltou que não poderia celebrar melhor o 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. A atriz disse que “foi lindo, emocionante e especial”. Em novembro, o pequeno foi capa da revista Bazaar Kids ao lado da sua irmã mais velha, Titi.

O perfil do evento também compartilhou os atores emocionados nos bastidores após a participação do filho em um dos desfiles.