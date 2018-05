Blake Lively dirigiu até a maternidade antes de dar à luz

Blake Lively é a estrela do filme A Simple Favor, no qual sua personagem, Emily Nelson, misteriosamente desaparece. O marido da atriz, Ryan Reynolds, ficou muito curioso para saber o que acontece com a personagem, tanto que pediu publicamente para sua mulher lhe contar – e acabou revelando um fato curioso.

No Twitter, Reynolds publicou: “Você pode me contar. Nós somos casados. Você já dirigiu o carro até o hospital quando você estava dando à luz. Então, o que raios aconteceu com Emily?”.

Então Blake respondeu, brincando com a situação: “Ah, querido, de todos os segredos que eu estou guardando de você, esse deveria ser o que menos te preocupa. Acredite”.

A interação deixou os fãs de ambos muito animados, e muitos seguidores brincaram com o fato de Ryan ter sido levado para a maternidade por Blake e não ao contrário. “Parece que foi uma boa viagem de família”, comentou uma seguidora. “Ei, você precisa explicar isso melhor. Como foi que ela acabou dirigindo até a maternidade enquanto estava em trabalho de parto?”, perguntou outra.

O filme A Simple Favor tem Blake Lively e Anna Kendrick como protagonistas e estreia no dia 14 de setembro.