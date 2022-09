Björk lança ‘Atopos’, primeira música do novo álbum “Fossora”

A primeira faixa do novo álbum de Björk, “Fossora”, foi lançada nesta terça-feira, 6. Trata-se da música “Atopos”, que está disponível nas plataformas digitais juntamente com o clipe. A canção fala sobre a necessidade de conexão dos seres humanos por cima de uma batida experimental e uma poderosa sessão de sopros. Björk declarou que a letra é inspirada na filosofia de Roland Barthes. No Twitter, ela compartilhou um trecho da obra do escritor: “nossas diferenças são irrelevantes, e nossa união é mais forte do que nós”. “Fossora” será o décimo disco de estúdio de Björk, e o primeiro desde “Utopia” (2017). O lançamento está marcado para o dia 30 de setembro.