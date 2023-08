Biografia de Britney Spears custou R$ 1 mi, diz editora

A biografia de Britney Spears A Mulher em Mim custou pelo menos R$ 1 milhão para a editora Buzz. Isso, apenas de pagamento de direitos autorais. É o maior investimento da editora em um único livro.

Com lançamento mundial previsto para o dia 24 de outubro, o livro sairá, no Brasil, com uma tiragem inicial de 100 mil exemplares, segundo a editora. Anderson Cavalcante, o publisher, no entanto, estima que em até três meses depois do lançamento ele imprima outras 50 mil cópias. A obra já está em pré-venda e ultrapassa 11 mil exemplares comercializados.

“Britney Spears é um dos maiores ícones da cultura pop mundial: ela tem talento, carisma, uma história de vida repleta de desafios tanto na carreira quanto na vida pessoal. Isso sem falar que o Brasil tem o maior fã-clube da Britney no mundo. Assim, posso dizer que esse livro é a maior aposta e o maior investimento que a Buzz já fez”, diz.

Com quase 30 anos de mercado editorial, Cavalcante abriu a Buzz no final de 2016 e é presença frequente em listas de mais vendidos. Foi ela que publicou, por exemplo, Seja Foda, best-seller de Caio Carneiro.

“Quem não quer saber o que realmente acontecia nos bastidores? No que será que a Britney pensava cada vez que saía para comprar um café e se via rodeada por paparazzi? Existe uma pessoa, uma mulher por trás da superestrela, e as pessoas, às vezes, se esquecem disso. A Britney começou a trabalhar ainda menina, viveu uma série de altos e baixos e agora os fãs e os leitores vão saber tudo o que realmente aconteceu, e quem conta é a Britney. O livro é especial porque é a Britney, em primeira pessoa, contando sua história, acertando as contas com o passado em um livro direto, honesto e corajoso”, afirma o editor, que não pode adiantar outros detalhes.

O LEILÃO

Anderson Cavalcante explica que a compra dos direitos autorais da biografia de Britney foi um dos maiores desafios profissionais.

E foi uma aposta no escuro.

“Não tínhamos o texto para ler, apenas um pré-roteiro com temas que seriam abordados. Houve um leilão superdisputado. Posso afirmar que foi um dos mais concorridos dos últimos anos, com mais de seis das maiores editoras brasileiras com ofertas na mesa e cinco rodadas. Para se ter ideia, na última rodada ficaram uma editora e a Buzz. Essa outra editora foi a Nova York pessoalmente para tentar fechar lá a negociação diretamente com a editora, dando uma atravessada total no sistema do nosso mercado. Mas não adiantou”, conta.

Ele acredita que foi a campanha de marketing, e não o adiantamento milionário, que contou mais na rodada final do leilão.

SEPARAÇÃO

Com a nova reviravolta na vida pessoal de Britney, às vésperas da publicação do livro, especulou-se se a editora americana correria para incluir o fim do casamento da cantora com Sam Asghari. Segundo a Buzz, não há nenhuma movimentação nesse sentido, por ora.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.