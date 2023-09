Billy Miller, ator de ‘Suits’ e ‘CSI: Nova York’, morre aos 43 anos

O ator Billy Miller, conhecido por ter atuado em séries como Suits e CSI: Nova York, morreu aos 43 anos nesta sexta-feira, 15. Billy completaria 44 anos no domingo, 17. A causa da morte não foi confirmada.

As informações são do Deadline e do portal do jornalista especializado em novelas Michael Fairman, que confirmou a morte. Segundo um comunicado divulgado pela equipe que gerenciava a carreira do artista, Billy havia sido diagnosticado com bipolaridade.

O ator começou a carreira como modelo e ganhou popularidade ao atuar na novela All My Children. Ele também ficou conhecido por The Young and the Restless, que lhe rendeu três Daytime Emmy Awards.

Além disso, Billy também já atuou em séries como General Hospital e Truth Be Told, da Apple TV+. O artista deixa os pais, Bill e Sue Miller, a irmã, Kelly Miller, e a companheira Kelly Monaco.