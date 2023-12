Billie Eilish revela atração por mulheres e comenta repercussão: ‘Não estava óbvio?’

Billie Eilish revelou que sente atração física por mulheres em entrevista a Variety em novembro. Neste sábado, 2, a cantora comentou sobre a repercussão de sua declaração.

Em um evento da mesma revista, a artista disse que ficou surpresa com a reação do público. “Eu meio que pensei, Não estava óbvio? Eu não percebi que as pessoas não sabiam. Eu simplesmente não acredito muito nisso”, afirmou.

“Eu só penso, ‘por que não podemos apenas existir’? Eu faço isso há muito tempo e simplesmente não falava sobre isso”, explicou. Na entrevista de novembro, Billie disse:

“Nunca senti que pudesse me conectar muito bem com as meninas. Eu as amo tanto. Eu as amo como pessoas. Sinto-me atraída por elas como pessoas. Sinto-me atraído por elas de verdade (…) Me sinto fisicamente atraída por elas. Mas também fico muito intimidada por elas, pela sua beleza e pela sua presença.”