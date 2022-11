Billie Eilish e Jesse Rutherford são criticados por fantasias no Halloween

A cantora Billie Eilish e Jesse Rutherford, vocalista da banda The Neighbourhood, foram criticados pela escolha de fantasias para o Halloween, comemorado na última segunda-feira, 31. Em uma foto publicada em um carrossel do Instagram nesta terça, 1º, o suposto casal apareceu vestido de bebê e idoso. Quando os boatos de um novo relacionamento passaram a surgir, uma parte dos fãs criticou a diferença de idade entre os dois.

Billie, atualmente, tem 20 anos e Jesse, 31. A cantora já é maior de idade, mas eles teriam se conhecido e dado início a uma amizade quando ela tinha entre 15 e 16 anos.

No Twitter, fãs comentaram sobre as fantasias. “Billie Eilish namorar um homem mais velho é nojento por si, mas o fato de eles terem se vestido como bebê e idoso ontem é a cereja do bolo”, escreveu uma internauta.

Por outro lado, usuários da rede defenderam o possível casal. “A idade é apenas um número que prova que ambos são maiores de idade. Não vejo como isso afeta ninguém além deles. Tenho 21 anos e meu parceiro tem 35. Não faz diferença no nosso dia a dia”, escreveu outra internauta.

Billie e Jesse não haviam se pronunciado sobre o relacionamento até o momento. Essa foi a primeira vez que a cantora publicou uma foto ao lado do vocalista após o início dos rumores de que os dois estariam juntos. Os boatos começaram no mês passado, quando eles apareceram de mãos dadas durante o Hollywood Horror Nights, um evento de Halloween. No final do mês, os artistas foram fotografados se beijando durante um passeio por Los Angeles.