Billie Eilish critica obsessão para ser mais feminina: ‘Menos respeito comigo’

Em entrevista à revista Highsnobiety, Billie Eilish falou sobre como a indústria musical a critica pelo seu estilo, com roupas mais largas e cabelos coloridos. No entanto, para o lançamento do seu último álbum, Happier Than Ever, em 2021, ela optou por pintar o cabelo de loiro e usar roupas mais justas. A cantora falou então sobre como precisou construir seu estilo para que pudesse ser mais respeitada – e que não se importa em usar coisas que sejam mais masculinas.

“As pessoas me viam como um garoto de 15 anos, que usava esse tipo de coisa, parecia desse jeito, agia desse jeito, falava desse jeito. Eu senti que não poderia mudar. Por isso fui tão longe para o outro lado”, contou.

“Eu estava tentando provar: ‘Ei, f**** vocês, eu posso fazer o que eu quiser’. Agora posso parecer muito masculino se quiser, e muito feminina se quiser, e isso não vai virar manchete”, completou.

“Eu me sinto mais sexy quando me visto de maneira masculina. Não me senti sexy nem por um segundo por ser loira”, compartilhou, dizendo também que as pessoas a “trataram diferente” por causa disso.

Em outro trecho, a cantora ressaltou que só conseguiu construir respeito na indústria musical por causa do seu estilo fora do padrão das divas pop.

“Acho que as pessoas me levaram mais a sério porque eu tive essa maneira de me vestir mais masculina ao longo da minha carreira. Se eu fosse mais feminina, as pessoas teriam muito menos respeito comigo”, falou.

Billie Eilish contou também que por conta da internet, tem dificuldade em falar sobre alguns assuntos e entre eles, sobre seus relacionamentos.

Recentemente, a cantora assumiu publicamente o namoro com Jesse Rutherford, vocalista da banda The Neighbourhood.

“Apaixonar-se é difícil para mim. É uma coisa assustadora, amor. É realmente assustador”, disse.