Cultura Big fone tocará nesta quinta-feira no ‘BBB 23’ para levar 2 brothers ao paredão

O big fone irá tocar pela segunda vez no “BBB 23” na manhã desta quinta-feira, 9. Desta vez, o participante que atender estará, automaticamente, no paredão. Além disso, o brother ou sister que sofrer essa consequência poderá indicar mais uma pessoa para disputar a berlinda.

O telefone irá tocar na casa às 11h46 desta quinta. A única forma de se safar da eliminação será por meio da prova do líder, que acontecerá à noite. De acordo com a dinâmica dessa semana, três pessoas serão vetadas da disputa pela liderança: um por Gustavo e um por cada sobrevivente do terceiro paredão, Gabriel e Cezar Black.

Vale lembrar que a última vez que o big fone tocou foi no sábado passado, dia 4. Na ocasião, Tina, que foi a última eliminada do programa, atendeu e indicou Gabriel Santana e Domitila Barros para a berlinda.