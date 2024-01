Big Day: quando começa o anúncio dos participantes do ‘BBB 24’ e como assistir?

Parte dos novos participantes do Big Brother Brasil 24 será finalmente anunciada nesta sexta-feira, 5. No dia, ocorre o Big Day, data em que a programação da Globo se dedica à apresentação do elenco. Dezoito integrantes dos grupos Pipoca e Camarote serão conhecidos muito em breve.

O Big Day acontece durante todo o dia, mostrando detalhes da casa e novidades da edição, a partir da manhã. Na ocasião, porém, as transmissões ainda não vão revelar os nomes do elenco.

No período da tarde, contado a partir do meio-dia, a Globo passa a transmitir o anúncio dos participantes. O horário oficial não foi divulgado.

Como assistir?

Como de praxe, o anúncio é feito em flashes durante a programação da TV Globo. Já no Globoplay, os espectadores podem acompanhar a Maratona Big Day, com convidados especiais que vão comentar sobre os novos participantes.

Anúncio será inédito e elenco, ainda maior

O anúncio do Big Brother Brasil 24 será feito de maneira inédita e o elenco será ainda maior este ano. Ao todo, 26 participantes terão a oportunidade de entrar na casa e apenas 18 serão apresentados no Big Day, que ocorre nesta sexta-feira.

A informação foi confirmada durante uma coletiva de imprensa realizada no Rio de Janeiro com Tadeu Schmidt, apresentador da atração, e Rodrigo Dourado, diretor do reality, nesta quinta-feira, 4. Os integrantes anunciados na sexta farão parte do grupo Pipoca, de anônimos, e Camarote, de personalidades já conhecidas.

No domingo, 7, durante o Fantástico, mais sete homens e sete mulheres serão apresentados. O público, até a hora de estreia do programa na segunda-feira, 8, irá escolher um homem e uma mulher para entrar no jogo dentre eles.

No reality, os participantes anunciados na sexta irão escolher mais três homens e três mulheres em uma dinâmica ao vivo. Será a primeira vez que os próprios integrantes irão escolher pessoas para compor o elenco do programa.