Bienal do Livro de São Paulo 2024 será maior e espera recorde de público

A Bienal do Livro de São Paulo 2024, o maior evento literário da América Latina, terá um espaço 15% maior do que a edição anterior, de 2022. Neste ano, ela ocorre entre os dias 6 e 15 de setembro no Distrito Anhembi, que volta a sediar a feira após um período de reforma.

Organizado pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), o evento vai ocupar 75 mil metros quadrados. Em 2022, a feira levou 660 mil pessoas ao Expo Center Norte e precisou interromper a venda de ingressos na véspera do segundo fim de semana de evento, para evitar superlotação. Em 2020, ela aconteceu de forma online, por conta da covid-19.

Em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, 8, a presidente da CBL, Sevani Matos, afirmou que a expectativa é que o público seja ainda maior do que o da edição anterior. Mayra Nardy, diretora de portfólio da RX, empresa que organiza a Bienal em parceria com a CBL, disse que a venda de ingressos não deve ser interrompida desta vez, já que a forma de comercialização de entradas foi alterada.

Em 2022, o ingresso valia para qualquer um dos dias de evento, enquanto, em 2024, a pessoa deve indicar se irá durante os finais de semana. Ela afirma que isso permitirá uma melhor organização e noção de público com antecedência.

De acordo com a organização, são pouco mais de 17 mil metros quadrados ocupados comercialmente, um aumento de 45,20% em relação à edição anterior. Sevani Matos afirma que foram investidos R$36,5 milhões para a realização desta Bienal. A expectativa é que o retorno seja alto novamente. Na última edição, segundo o Observatório de Turismo e Eventos da SPturis, o evento movimentou R$ 347,8 milhões. Neste ano, estarão disponíveis para compra cerca de 3,5 milhões de livros.

Estão confirmados 227 expositores, entre editoras de tamanho variado, livrarias e outras instituições do mercado do livro. Entre elas, Ciranda Cultural, Intrínseca, Grupo Record, Cia das Letras, Editora VR, Faro Editorial, Melhoramentos, Editora Vozes, Sextante, Panini, Planeta, Harper Collins, Globo Livros, Novo Século, Livraria Drummond e Edições Loyola. Neste ano, a Bienal também mantém a parceria com o Sesc São Paulo.

O tema deste ano é “Quem lê faz grandes amigos”, assinatura que destaca o poder da leitura em criar conexões entre diferentes pessoas, gerações e culturas. A programação terá mais de 600 autores convidados (veja nomes e mais detalhes abaixo).

Como comprar ingressos para a Bienal do Livro?

A venda online de ingressos para a Bienal está disponível no site oficial do evento. As entradas custam R$ 35 a inteira e R$ 17,50 a meia-entrada. Os visitantes que comprarem os ingressos antecipadamente (até 5 de setembro) ainda receberão um cashback (retorno) de R$ 15 para a inteira e R$ 10 para a meia-entrada.

Esse cashback poderá ser usado no evento para a compra de um livro em um dos estandes dos expositores. Segundo Sevani Matos, a expectativa é atingir R$ 3 milhões em cashback. Ela diz que a ação é benéfica para a organização, para o público e para os expositores. Também será possível adquirir entradas presencialmente, nas bilheterias, durante dos dias de evento, mas sem o cashback.

Convidado de honra

Neste ano, a Colômbia será o convidado de honra da Bienal e terá uma área de 300 metros quadrados dedicada à literatura do país. Serão mais de 20 autores, chefs e personalidades colombianas presentes, como Andrea Cote, Margarita García Robayo, Erna von der Walde, Gilmer Mesa e Dipacho.

Autores confirmados na Bienal do Livro de São Paulo 2024

A 27ª edição da Bienal do Livro de SP contará com 683 autores nacionais e 33 autores estrangeiros. Os brasileiros representam 95% da programação, o que, segundo a organização, conversa com o objetivo do evento de dar maior visibilidade para escritores do País, incluindo autores independentes e menos conhecidos do grande público.

Os destaques internacionais – além dos colombianos já citados – são Jeff Kinney, autor da série infanto-juvenil Diário de um Banana, Elma Van Vliet, criadora das coleções Tesouros de Família e Um Livro Sobre Nós, Hannah Nicole Maehrer, autora do best-seller Assistente do Vilão e Lynn Painter, de Melhor do que nos filmes, sucesso entre o público jovem.

A cantora e atriz Hayley Kiyoko vem ao Brasil pela primeira vez no evento. Ela escreveu o livro Girls Like Girls: Uma história de Amor entre Garotas, cuja história é inspirada por sua música e videoclipe de mesmo nome. Hwang Bo-Reum, autora de Bem-vindos à livraria Hyunam-dong, fenômeno da healing fiction, também vem ao evento, assim como John Scalzi, autor de Guerra do Velho e Encarcerados.

Outros grandes nomes são Abby Jimenez, autora de Para Sempre Seu, Carley Fortune, de Depois Daquele Verão, e Brittainy Cherry, de O Ar Que Ele Respira, que vão lançar novos livros na feira literária. O jornalista italiano Leonardo Guzzo, autor de um romance inspirada na vida de Ayrton Senna, também vem à feira literária.

Entre os brasileiros, destaque para Mario Sérgio Cortella, Raul Juste Lores, Aguinaldo Silva, Maria Adelaide Amaral, Stênio Gardel, Ailton Krenak, Monja Coen, Thalita Rebouças, Clovis Bulcão, Flávia Martins de Carvalho, Bela Gil, Carla Pernambuco, Nizan Guanaes, Felipe Neto, Junior Rostirola, Kiusam Oliveira, Itamar Vieira Junior, Kleber Lucas, Yaguarê Yamã, Auritha Tabajara, Xico Sá, Bruna Lombardi, Filipe Catto, Ernesto Rodrigues e Padre Júlio Lancellotti.

Nesta sexta-feira, 9, começam a ser distribuídas, no site da Bienal, as senhas online para a retirada de autógrafos.

Organização, espaços e programação

Mayra Nardy, da RX, diz que o aumento em 15% do espaço vai ajudar na circulação pelo evento, que costuma receber críticas, em especial aos finais de semana, quando a Bienal recebe seu maior público. De acordo com ela, todas as ruas entre os estandes e terão ao menos 10 metros de largura.

Com relação à programação cultural, serão mais de 2 mil horas de palestras, bate papos, encontros e outras atividades diversas divididas em 12 espaços. São eles:

– Arena Cultural Paper Excellence, com bate-papos e palestras com autores nacionais e internacionais

Cozinhando com Palavras, dedicado ao setor de livros de gastronomia

– Espaço Infâncias, com atividades educativas e lúdicas para o público escolar

– Salão de Ideias Banco CAF, com debates sobre discussões atuais de relevância social e cultural

– BiblioSesc (Praça da Palavra e Praça de Histórias), com contação de histórias e espetáculos de música e literatura

– Espaço Cordel e Repente, com debates, apresentações e outros atividades sobre a literatura de cordel

Papo de Mercado MVB, dedicado a temas relacionados ao mercado do livro

– Espaço Educação, um novo espaço, dedicado a promover discussões sobre educação ambiental, inovação e políticas educacionais

– Auditório Edições Sesc São Paulo, com encontros organizados a partir dos livros da editora

– Auditório Ziraldo, batizado em homenagem ao escritor, que promove encontros entre autores e leitores com atividades organizadas pelas próprias editoras

– Espaço de Autógrafos By Suzano, com 150 visitantes por sessão e distribuição antecipada de senhas a partir de 9 de agosto

– Arena de Entrevistas Skeelo, outra novidade, em que influenciadores literários entrevistarão autores

– Espaço Prêmio Jabuti, dedicado a aproximar os leitores dos vendedores do Jabuti e do Jabuti Acadêmico

Diana Passy, curadora da Arena Cultural Paper Excellence, que costuma ser o maior destaque dentro da programação, disse que uma das preocupações da curadoria era contemplar todos os tipos de leitores, de idades e perfis diferentes. Os autores que passarão por lá incluem os brasileiros Conceição Evaristo e Pedro Bandeira e, entre os estrangeiros, Jeff Kinney e Lynn Painter.

Sevani Matos reforçou que os curadores foram pautados pela bibliodiversidade e pela inclusão, buscando oferecer uma programação que tornasse a Bienal mais democrática a autores e leitores e que reforçasse o tema “Quem lê faz grandes amigos”.

A programação completa fica disponível já nesta quinta no site da Bienal do Livro de SP.

Transfer gratuito

Como de costume, a Bienal vai oferecer um transfer gratuito ao pavilhão do Anhembi. Os ônibus sairão da estação Portuguesa-Tietê (linha norte-sul) em todos os dias de evento uma hora antes da abertura e, no retorno, em até uma hora após o fechamento.