Bienal de SP anuncia programação com forte presença de escritores lusófonos

Depois de quatro anos de espera – dois de pandemia -, a Bienal Internacional do Livro de São Paulo reencontra o público em 2022 em um novo lugar: o Expo Center Norte. De 2 a 10 de julho, o evento na zona norte da capital paulista vai reunir 182 expositores, que serão divididos em três pavilhões – uma área total 65 mil m2, dos quais 11 mil m2 serão utilizados comercialmente. Isso representa um aumento de 6% em relação à edição anterior, realizada no Anhembi.

O investimento desta 26ª edição é de R$ 38,5 milhões. Os ingressos já estão à venda e quem comprar antecipadamente, até 30 de junho, ganha cashback. O valor da entrada inteira custa R$ 30 – neste caso, o visitante recebe R$ 10 de volta para usar nos estandes dos expositores. A 30 dias da abertura dos portões, foram vendidos 85% a mais de ingressos do que neste mesmo período em 2018, segundo a RX, que realiza a feira. A Bienal é um evento da Câmara Brasileira do Livro.

As novidades foram anunciadas no final da manhã desta quinta-feira, 2. O tema deste ano é Todo Mundo Sai Melhor do Que Entrou e a Bienal do Livro 2022 vai promover 1.500 horas de programação cultural em seus nove espaços oficiais (Arena Cultural, Cozinhando com Palavras, Espaço Infantil, Salão de Ideias, BiblioSesc, Espaço Cordel, Repente, Espaço de Autógrafos e Auditório Edições Sesc).

As editoras também organizam uma programação própria, com encontros com autores, lançamentos de livros e sessões de autógrafo.

São esperados, ao todo, 600 mil visitantes nos nove dias de feira. Este ano a Bienal, um evento tradicional no calendário escolar, será em julho. “Nosso desejo é que ela fosse em agosto ou setembro, mas única data disponível era essa ou no fim do ano, coincidindo com a Copa do Mundo. As férias na rede pública começam no dia 11, então estamos dentro, e já confirmamos a visita de mais de 100 mil alunos da rede pública”, comenta Vitor Tavares, presidente da Câmara do Livro. Para os que já estarão de férias, pode ser uma opção de passeio com a criançada.

A lista de convidados é extensa e inclui 300 autores brasileiros e 30 estrangeiros que dialogam com um público variado. Entre os convidados da programação oficial estão nomes como Conceição Evaristo, Aílton Krenak, Itamar Vieira Júnior, Ana Paula Araújo, Laurentino Gomes, Mario Sergio Cortella, Luiza Helena Trajano, Mauricio de Sousa, Thalita Rebouças, Kiusam de Oliveira, entre muitos outros.

Entre os convidados estrangeiros, estão Jenna Evans Welch (Amor & Gelato, que em breve chega à Netflix), Nathan Harris (A Doçura da Água), Ali Hazelwood (A Hipótese do Amor) e Elena Armas (Uma farsa de amor na Espanha). As duas últimas são sucesso no Tik Tok. Participa, também, o sino-canadense Xiran Jay Zhao, autor de livros de ficção científica e cosplayer.

Nos 200 anos da Independência, Portugal é o país homenageado e vai trazer uma comitiva de 23 convidados, com importantes autores lusófonos. A programação conta com curadoria da jornalista e escritora Isabel Lucas. Entre os autores, participam Afonso Cruz, Dulce Maria Cardoso, Gonçalo M. Tavares, Joana Bértholo, José Luís Peixoto, Kalaf Epalanga, Lídia Jorge, Matilde Campilho, Paulina Chiziane, Pedro Eiras, Ricardo Araújo Pereira, Rui Tavares, Teolinda Gersão e Valter Hugo Mãe. Foram convidados, ainda, dois chefs de cozinha: Vítor Sobral e André Magalhães.

O país terá, ainda, um estande de 500 m2, com auditório, livraria, espaço infantojuvenil e uma zona multiúsos, onde serão apresentadas exposições com conteúdos diversificados. Uma réplica do famoso bonde de Lisboa também estará por ali.

Para o Cozinhando com Palavras, foram convidados chefs como Laurent Saudeau, Rodrigo Oliveira, Vitor Sobral, Alex Atalla, Morena Leite, Carole Crema e Janaína Rueda.

“Mais de 2 milhões de livros estarão à disposição dos visitantes, de 500 selos editoriais”, comenta Vitor Tavres. “Os livros são transformadores e tenho a certeza de que a Bienal do Livro vai ser um grande evento literário.”

Luís Faro Ramos, embaixador de Portugal no Brasil, disse que haverá uma programação especial para crianças no estande do país, focadas num “futuro mais sustentável e voltada à temática dos oceanos”. Ele também destacou uma homenagem ao escritor José Saramago.

Data e horários

A Bienal do Livro será entre os dias 2 e 10 de julho. De segunda a sexta, ela funciona das 9h às 22h. No sábado e no domingo, das 10h às 22h. A entrada é autorizada até as 21h.

Local

A Bienal do Livro de São Paulo muda de endereço e será realizada este ano no Expo Center Norte (Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme). São 4 mil vagas de estacionamento.

Ingressos e cashback

Os ingressos para a Bienal do Livro de São Paulo já estão à venda pelo site do evento www.bienaldolivrosp.com.br. Eles custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), além de uma taxa de R$ 3 ou R$ 1,50, respectivamente, A entrada é gratuita para professores, profissionais do livro, crianças menores de 12 anos e adultos maiores de 60, além dos detentores da credencial plena do Sesc.

Quem comprar o ingresso até o dia 30 de junho vai ganhar cashback no valor de R$ 10 e R$ 5, no caso de meia-entrada. O valor pode ser usado no estande dos expositores (não vale para a praça de alimentação) por meio do aplicativo Zigpay. É preciso fazer um cadastro com o mesmo CPF usado na hora da compra e o valor será creditado no app no início da feira. Há limite de compra de dez ingressos por CPF e o cashback será creditado ao detentor do CPF.

Programação

A programação completa da Bienal do Livro 2022 pode ser conferida a partir de meio-dia desta quinta-feira, 2, em www.bienaldolivrosp.com.br.

Convidados portugueses

Afonso Cruz, António Jorge Gonçalves, Dulce Maria Cardoso, Francisco José Viegas, Filipe Melo, Gonçalo M. Tavares, Joana Bértholo, José Luís Peixoto, Kalaf Epalanga, Lídia Jorge, Luís Cardoso, Maria do Rosário Pedreira, Maria Inês Almeida, Matilde Campilho, Paulina Chiziane, Pedro Eiras, Ricardo Araújo Pereira, Rui Tavares, Teolinda Gersão, Valério Romão e Valter Hugo Mãe. Juntam-se, ainda, os chefs Vítor Sobral e André Magalhães.